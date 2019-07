Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a venit, luni, la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, prima aparitie dupa operatie, ea precizand ca doreste o discutie, in interiorul partidului, pe tema prezidentiabilului. "Am primit mai multe telefoane de la colegi din țara, mai ales primari, in care…

- Gabriela Firea nici nu a confirmat, nici nu a infirmat candidatura sa la prezidențiale, spunând ca este deschisa discuțiilor, dar ”nu ar fi inteligent sau corect fața de colegi” desemnarea unui candidat în urma unui ”aranjament” și ca ar dori o ”discuție reala”.…

- Viorica Dancila a spus ca iși roaga colegii sa nu mai faca declarații in afara partidului sugerand ca nemulțumirile trebuie discutate in interiorul PSD. ”Unii membri PSD nu au invațat nimic și au crezut ca daca ies in spațiul public inainte de a vorbi in forul statutar ii va aprecia cineva.…

- Viorica Dancila a sperat ca prin indepartarea oamenilor apropiați lui Liviu Dragnea va putea domni liniștita peste PSD. In interior lucrurile, insa, stau exact pe dos. Viorica Dancila are probleme mari. Ceea ce parea o simpla demisie la prima vedere, respectiv cea a lui Paul Stanescu din funcția de…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat, marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca nu a discutat pana acum cu Victor Ponta si nici cu vreun lider al Pro Romania. Totodata, Viorica Dancila a precizat ca PSD este deschis dialogului. ''Nu…

- Premierul Viorica Dancila, declarații privind alianța PSD - Pro Romania, dupa ce Gabriela Firea a cerut public ca cele doua partide sa colaboreze.Citește și: DEMISIE BOMBA in PNL - Un primar a renunțat la funcție, dupa ce a caștigat alegerile Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit…

- "Nu am vorbit cu Victor Ponta. Nu am vorbit cu Pro Romania. Nu am avut nicio discutie legata de o viitoare negociere. Am vorbit cu domnul Tariceanu, dupa cum stiti suntem in coalitie, vom avea o discutie si cu UDMR. Suntem deschisi dialogului, dar nu am avut nicio discutie cu Pro Romania. Daca se…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a venit, marti, la sedinta conducerii PSD, de la Parlament, desi nu mai are nicio functie in cadrul formatiunii. Ea a spus ca a venit sa aiba o discutie cu premierul Viorica Dancila si vorbeste despre revenirea in partid a tuturor celor care au plecat, in frunte cu…