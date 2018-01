Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a inlocuit-o pe Gabriela Cristea definitiv, Bianca Dragusanu este cu zambetul pe buze. In cadrul emisiunii TV pe care o prezinta, aceasta a vorbit despre modestie si a dat un sfat extrem de important, adresat tuturor doamnelor. Bianca Dragusanu se pare ca s-a acomodat de minune in emisiunea…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- Dupa ce a inlocuit-o pe Gabriela Cristea definitiv, Bianca Dragusanu este cu zambetul pe buze. In cadrul emisiunii TV pe care o prezinta, aceasta a vorbit despre modestie si a dat un sfat extrem de important, adresat tuturor doamnelor.

- Dupa ce s-a aflat ca Gabriela Cristea a fost concediata și nu se va mai intoarce la emisiunea pe care o modera in trecut, Tavi Clonda a facut ceva cu totul neașteptat. Se pare ca inceputul anului 2018 i-a adus un necaz mare Gabrielei Cristea. Aceasta nu se va mai intoarce pe marile ecrane, caci a fost…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu, careia i-au dedicat si un nou decor, in valoare de 100.000 de euro! Dupa ce informatia a devenit publica pe CANCAN.RO, site-ul numarul unu…

- Gabriela Cristea a vorbit despre inlocuirea ei la emisiunea „Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala. Gabriela Cristea sustine ca zvonurile aparute, potrivit carora ar fi fost inlocuita definitiv cu Bianca Dragusanu la ”Te…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoare a emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca, scrie spynews.ro. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. Citeste si Gabriela…

- BOMBA de ULTIMA ORA in televiziune: mult-anuntata revenire nu mai are loc! Gabriela Cristea est OUT de la ”Te vreau langa mine”! Sefii Kanal D au gasit imediat alta prezentatoare. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela…

- Cu cateva ore inainte "sa explodeze" informatia potrivit careia Gabriela Cristea nu se mai intoarce in platoul emisiunii "Te vreau langa mine", Bianca Dragusanu a facut public un mesaj in timp ce se afla langa un bolid de lux. Printre primii care i-au dat like la postare a fost partenerul sau, Victor…

- Gabriela Cristea si-a incheiat ”calatoria” la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, fiind inlocuita definitiv de sefii de la Kanal D cu Bianca Dragusanu. Proaspata mamica a venit pe scaunul de moderatoare in locul Clejanilor in schimbul unei sume colosale, care insa a scazut de la an la an, pe parcursul…

- Bianca Dragusanu s-a asezat bine pe scaun atunci cand a preluat carma emisiunii pe care o prezenta Gabriela Cristea. Actuala prezentatoare TV va ramane pe micile ecrane, caci a ajuns de neinlocuit.

- Bianca Dragusanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” inceputului de an! Proaspata mamica trebuia sa revina pe sticla din ianuarie, insa inlocuirea Biancai Dragusanu la ”Te vreau langa mine” sta sub semnul intrebarii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora despre negocierile…

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Bianca Dragusanu a vorbit despre perioada in care era gravida. Prezentatoarea TV a marturisit ca era foarte energica atunci cand se pregatea sa devina mamica. Bianca Dragusanu a facut o comparatie dintre ea si prietena ei. Vedeta este activa, iar amica ei este lenesa. „Cand eram gravida, aveam o energie…

- Anda Adam a intrat in aceeași familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, și actuala partenera de viața a acesteia, Bianca Dragușanu. Cantareața Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare de la Kanal D revine pe „sticla” dupa o pauza de cateva luni. Soțul vedetei a facut marele anunț! Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul…

- In luna septembrie 2017 Gabriela Cristea a adus-o pe lume pe micuța Victoria, devenind astfel o femeie implinita. Vedeta a incercat ani de zile sa ramana insarcinata, insa fara succes, așa ca venirea pe lume a micuței Victoria a fost un vis devenit realitate. Apropiații prezentatoarei TV spun ca ea…

- Craciunul se apropie, iar aceasta perioada magica a anului a facut-o pe Bianca Dragusanu sa rememoreze cateva episoade din copilaria ei. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii pe care o modereaza la Kanal D ca facea multe trasnai cand era mica si a spus cum o pedepsea mama ei.

- Bianca Dragușanu, mai sincera ca niciodata. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre o intamplare petrecuta in weekend. Bianca Dragușanu și Victor Slav traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au impreuna o fetița și se ințeleg de minune. Vedeta…

- Bianca Dragusanu a oferit detalii incredibile joi, 7 decembrie, in cadrul emisiunii ”Te vreau langa mine”, pe care o modereaza la Kanal D. Prezentatoarea tv a povestit cum a fost prima noapte in compania lui Victor Slav. A

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Gabriela Cristea si-a anuntat revenirea pe TV si i-a dat vestea mult asteptata Biancai Dragusanu, scrie cancan.ro. Vedeta a anuntat cate zile o mai lasa pe blonda la carma emisiunii "Te vreau langa mine". Gabriela Cristea se bucura de ultimele zile din concediul de maternitate si de momentele…

- Bianca Dragusanu ramane la carma emisiunii "Te vreau langa mine" pana la finele anului 2017. Perioada de pauza din tv a Gabrielei Cristea se apropie de sfarsit, iar din ianuarie proaspata mamica isi va relua postul.

- Bianca Dragusanu a povestit un episod mai dureros din viata ei, in emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Vedeta le-a spus telespectatorilor ca a trecut prin clipe dificile, dar s-a hotarat sa fie un om mai bun.

- Bianca Dragușanu, incident la primele ore ale dimineții. Se pare ca a fost o zi cu ghinion pentru prezentatoarea de la Kanal D. Aceasta a povestit in cadrul emisiunii ce a pațit. Iubita lui Victor Slav a avut parte de o zi tensionata și a impartașit totul cu telespectatorii ei. Aceasta a povestit la…

- Bianca Dragușanu s-a dat de gol și a recunoscut in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, ca are momente cand rabufnește. Chiar daca pare blanda și calma, Bianca Dragușanu marturisește ca se trasforma uneori „intr-n balaur”, atunci cand lucrurile nu sunt cum iși dorește ea. Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragusanu a facut furori la un eveniment monden cu tinuta sa care valora nu mai putin de 15.000 de euro, dar si cu inelul de 250 de lei, pe care l-a etalat, avand un scop precis. Vedeta a atras toate privirile si a primit votul “Bravo, ai stil!“ de la toti juratii prezenti la emisiune.

- Prietena cea mai buna a Biancai Dragusanu a incercat sa o desparta de Victor Slav, Dezvaluirea a fost facuta chiar de vedeta, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Totul s-a intamplat in urma cu cinci abni, iar Bianca nu a dezvaluit identitatea persoanei care a vrut sa o indeparteze de…

- Gabriela Cristea e foarte curajoasa! De cand a devenit mamica, vedeta este si mai activa pe retelele de socializare, unde posteaza mereu fotografii cu ea si cu micuta. Recent, prezentatoarea a s-a pozat nemachiata, inainte de a o alapta pe bebelusa Victoria Bella Margot, iar fanii brunetei au reactionat…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cum reacționeaza partenerul ei de viața, Victor Slav, atunci cand este asaltat de admiratoare. Bianca Dragușanu formeaza un cuplu, in viața de zi cu zi, cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care recent a ramas fara permis de conducere . Cei doi, care lucreaza…

- Victor Slav prins de politisti Vedeta de la Kanal D a ramas fara permisul de conducere dupa ce polițiștii de la Brigada Autostrazi și Misiuni Speciale, l-au depistat ca mergea cu aproape 190 de kilometri la ora pe A1, Sibiu - Deva. Victor Slav a fost prins de polițiști! Vedeta TV de la Kanal D a ram…

- Bianca Dragusanu și fetița ei s-au pregatit de Halloween. Vedeta a sculptat dovleci cu Sofia și a recunoscut ca micuța ei a fost extrem de pretențioasa. Bianca Dragusanu a stricat cativa dovleci pana cand a sculptat unul pe placul micutei Sofia. „Eu in weekend am sculptat dovleci cu fiica-mea. Am stricat…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit care este una dintre metodele ei de relaxare. Bianca Dragușanu, care este intr-o relație cu prezentatorul de televiziune Victor Slav, este mamica unei fetițe, pe nume Sofia Natalia . Vedeta, care a slabit foarte mult in ultima perioada de timp , a dezvaluit, la emisiunea…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda o tin din sarbatoare in sarbatoare! La trei zile dupa ce fiica ei, Victoria, a implinit o luna de cand a venit pe lume, vedeta isi serbeaza ziua de nastere. Fosta prezentatoare de la „Te vreau langa mine” face astazi 43 de ani si nu mici au fost surprizele din partea…

- Astazi este ziua de naștere a Gabrielei Cristea.Prezentatoarea de la Kanal D implinește 43 de ani, iar soțul ei i-a transmis cel mai frumos cadou, o declarație de dragoste emoționanta. Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cel mai discrete cupluri de la noi. Cei doi au devenit parinți…

- Bianca Dragusanu i-a lovit masina unui medic stomatolog. Accidentul a fost din fericire unul ușor, iar vedeta a povestit in direct la tv, cum s-a intamplat totul. Bianca a trecut prin momente tensionate marți seara, dupa ce i-a zgariat mașina unui medic stomatolog. Pentru ca nu a fost vorba de ceva…

- Gabriela Cristea ține un obiect aparte, singurul de altfel printre multe jucarii, la capul patului in care doarme fiica ei. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea formeaza un cuplu cu muzicianul Tavi Clonda, cel impreuna cu care s-a mutat de curand in casa noua . In urma cu o luna, v edeta de…

- Bianca Dragușanu și-a atacat dur foștii iubiți. Prezentatoarea de la Kanal D a recunoscut ca de cele mai multe ori s-a simțit mai „barbata” decat partenerul ei, asta pana l-a intalnit pe Victor Slav. Bianca Dragușanu a facut o marturisire neașteptata in cadrul emisiunii „Te vreau langa mine”. Bianca…

- "Mama adoptiva" a Gabrielei Cristea a vorbit, in exclusivitate, in emisunea "Star Matinal", de pe Antena Stars, despre Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi sunt parinți impliniți și sunt foarte fericiți alaturi de fiica lor, Victoria. Paula Craciunescu a vorbit despre starea de sanatate a prezentatoarei…

- Prezentatoarea de televiziune a facut publice cateva imagini cu vila pe care a contruit-o impreuna cu actualul ei partener de viața, muzicianul Tavi Clonda. Vedeta de televiziune Gabriela Cristea formeaza o familie fericita impreuna cu muzicianul Tavi Clonda. Cei doi au devenit parinți pentru prima…

- De cand a devenit mamica, Gabriela Cristea s-a dedicat total fetitei sale. A renuntat, temporar, la emisiunea pe care o prezenta la Kanal D si petrece mai tot timpul cu micuta ei, Bella Victoria Margot. Vedeta tv are si cateva sfaturi pentru alte mamici.

- Ce face Ilinca Vandici inainte de nunta. Vedeta le-a aratat fanilor cum iși ocupa timpul și cum se pregatește pentru marele eveniment. Cu doar doua zile inainte de a se casatori religios si de a-si boteza copilul, Ilinca Vandici a dat o fuga la salon si a facut anuntul pe Facebook. Fanii au felicitat-o…

- Bianca Dragușanu și-a inceput ziua in lacrimi și asta pentru ca a avut parte de un moment emoționant, petrecut la atelierul ei de creație vestimentara. Bianca Dragușanu a povestit ce a impresionat-o la o bunicuța care a venit insoțita de fiica și nepoata, la atelierul ei. Bianca Dragușanu și-a inceput…