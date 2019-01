Stiri pe aceeasi tema

- Un american a terminat miercuri prima traversare a Antarcticii de catre un om intr-o cursa solitara si fara asistenta, dupa ce a parcurs pe gheata o distanta de aproape 1.600 de kilometri in 54 de zile, informeaza AFP. Colin O'Brady, un fost sportiv profesionist in varsta de 33 de ani, a fost monitorizat…

- Oamenii de stiinta care cerceteaza factorii care stau la baza declansarii unei boli complexe, cunoscute sub numele de sindromul oboselii cronice (Chronic Fatigue Syndrome, CFS), au descoperit indicii in modul in care sistemele imunitare ale unor oameni reactioneaza mai puternic la provocari, informeaza…

- Oamenii de știința au facut o descoperire ce schimba complet lucrurile pe care omenirea le știa pana acum despre planeta noastra! Ce se afla, cu adevarat, in interiorul Pamantului și ce detalii incredibile au ieșit la iveala?

- „E bine sa respectam tradiția, pentru ca patinoarul e o tradiție, e al 12-lea an, copiii, tinerii și, de ce nu, adulții au un loc unde sa-și consume energia. Respectam tradiția și la tarife, sunt nemodificate de 12 ani, 5 lei ora pe gheața. Patinoarul va fi deschis pana dupa vacanța elevilor…

- Oamenii de știința a universitații Jiliang din China au reușit sa transforme omul intr-o adevarata stație de producere a electricitații.Acest fapt se datoreaza crearii unui nanogenerator, care convertește energia cinetica a corpului uman in energie pentru gadget-uri.

- Dupa trei ani de studii și masuratori, oamenii de știința au facut o descoperire care a depașit toate așteptarile dupe ce au descoperit o depresiune circular uriașa subt ghețarul Hiawatha, din nord-vestul Groenlandei.

- Oamenii de știința au facut o descoperire remarcabila despre Antarctica, dupa ce au analizat datele inregistrate de satelitul Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer (GOCE), care au aratat ca sub gheața se afla relicve ale unor continente stravechi.

- Conform unui nou sondaj de opinie realizat de Ipsos Hong Kong Limited in 31 de țari din intreaga lume, la inițiativa Philip Morris International, romanii cred ca trebuie incurajate pe orice cale alternativele la fumatul clasic. Astfel, romanii se aliniaza unui trend european, chiar mondial, de inlocuire…