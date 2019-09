Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca adversara de joi din grupele Europa League, Lazio Roma, este o echipa buna care nu isi va permite sa piarda doua meciuri la rand, dupa esecul din campionat, cu SPAL Ferrara, dar a precizat ca si italienii…

- FOTO – GSP Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu (51 de ani), a primit o sanctiune din partea Federatiei Romane de Fotbal, in urma evenimentelor din meciul cu Astra din etapa a opta a Ligii 1, scor 3-2, in favoarea giurgiuvenilor, cu o suspendare pentru patru jocuri si o amenda in valoare de 6500 de…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa trebuie sa lupte in partida cu FC Hermannstadt, programata, luni, in etapa 7-a a Ligii I, pentru ca are mare nevoie de cele trei puncte puse in joc. "Ne asteptam la un…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca pentru anumiti jucatori meciul pierdut in etapa a 3-a a Ligii a II-a cu Turris Oltul Turnu Magurele (sco 1-3) va fi ultimul in tricoul formatiei giulestene. El a anuntat schimbari majore in primul…

- Antrenorul echipei Chindia Targoviste, Viorel Moldovan, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia pe care o pregateste sa se fi descatusat dupa partida castigata etapa trecuta cu Dinamo, scor 3-2, si ca va reusit sa lege o serie de victorii in urmatoarele runde ale Ligii I de…

- Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo, Sebastian Moga, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca o decizie in ceea ce priveste antrenorul principal va fi luata dupa partida cu CFR Cluj, din cadrul etapei a 3-a a Ligii I. "Inca nu stim ce se intampla la Dinamo. Pana la…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, marti, ca in partida cu Maccabi Tel Aviv, din prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, formatia sa va intalni, practic, nationala statului Israel, pentru ca oaspetii au 14 jucatori in lot de la primele doua selectionate.…