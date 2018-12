Stiri pe aceeasi tema

- Clubul englez de liga secunda Reading l-a imprumutat pana la finalul sezonului pe Adrian Popa (foto) la campioana en titre a Bulgariei la fotbal, Ludogoret Razgrad, relateaza BBC, citat de Agerpres. Internationalul roman, ajuns la 30 de ani, a jucat ...

- "Inca mai lucrez la varsta mea fiindca sunt nebun", a declarat cu umor Ladislau Boloni, antrenorul roman, de 65 de ani, al lui Royal Antwerp, revelatia campionatului de fotbal al Belgiei, aflata pe locul 2 in campionat dupa 18 etape. Intrebat de ziarul Het Nieuwsblad ce crede despre sansele echipei…

- Presa internationala scrie despre interesul echipei AS Roma pentru mijlocasul lui Standard Liege, Razvan Marin, desemnat cel mai bun jucator roman al anului 2018. Mai mult, potrivit jurnalistilor belgieni, presedintele formatiei giallorossa, Monchi, a fost in Belgia sa il vada pe...

- Atacantul roman Florin Andone a marcat un gol pentru formatia Brighton & Hove Albion, care a invins-o pe Crystal Palace cu scorul de 3-1, marti seara, pe teren propriu, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Angliei. Pentru Andone a fost al doilea gol consecutiv in Premier League, dupa ce punctat…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru Palermo, care a invins-o cu 3-0 pe Pescara, duminica, pe teren propriu, in etapa a 12-a a ligii secunde a campionatului de fotbal al Italiei. Puscas, care a jucat 81 de minute si a primit un cartonas galben (min. 58), a deschis scorul in min. 37,…

- Atacantul roman Adrian Petre a marcat un gol pentru Esbjerg fB, care a invins-o pe AC Horsens cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, in etapa a 12-a a campionatului danez de fotbal. Adnane Tighadouini (16) a deschis scorul pentru oaspeti, iar Adrian Petre a majorat diferenta in min.…

- Mijlocasul Razvan Marin, integralist, a pasat decisiv la primul gol al victoriei cu 3-1 reusite duminica de Standard Liege pe terenul lui Oostende in etapa a 9-a a campionatului de fotbal al Belgiei, in care Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a remizat acasa, 2-2, cu Gent. Standard a inscris…

- Dorin Rotariu, primul gol pentru Alkmaar, echipa la care e imprumutat de la FC Bruges. Fostul dinamovist a inscris in victoria cu 6-0 obtinuta in Cupa Olandei pe terenul lui Alcides, o formatie de amatori din liga a cincea. Integralist la oaspeti, internationalul roman a inscris golul de 4-0, cu trei…