- Viitorul va juca prima finala de Cupa Romaniei din istoria clubului la Ploiesti, impotriva celor de la Astra Giugiu, pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti. In tribune vor fi reprezentanti mai multi reprezentanti ai unor cluburi din strainatate, pentru a-i urmarii pe elevii lui Gica Hagi, potrivit…

- FC Viitorul Constanta a cucerit in premiera Cupa Romaniei la fotbal, in urma victoriei obtinute in fata echipei Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (0-1, 1-1), dupa prelungiri, in finala jucata sambata seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor…

- Viitorul Constanța este noua caștigatoare a Cupei Romaniei! Echipa lui Gica Hagi a caștigat finala cu Astra Giurgiu, dupa 120 de minute, la Ploiesti. Giurgiuvenii au jucat in inferioritate numerica din minutul 81, cand a fost eliminat Romario Pires, dupa ce a primit al doilea cartonas galben.Golul…

- Viitorul a câstigat, sâmbata seara, Cupa României, dupa finala cu Astra Giurgiu, scor 2-1. Ultimul act s-a jucat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti si a fost decis dupa 120 de minute.

- Finala Cupei Romaniei din ediția 2018/2019 se va disputa sambata, 25 mai, de la ora 20:00, intre Astra Giurgiu și FC Viitorul. Partida dintre cele doua va avea loc pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiești.

- ASTRA VIITORUL. Radu Petrescu va fi ajutat de Mircea Orbulet si Marius Nicoara. Rezerva va fi Andrei Chivulete, iar observatori Augustus Constantin si Octavian Goga. ASTRA VIITORUL FINALA CUPA ROMANIEI. Ioan Niculae a anuntat PRIMELE. Cum a raspuns Gica Hagi ASTRA VIITORUL, finala din…

- Gica Hagi a luat foc, la finalul meciului dintre Viitorul Constanța și FCSB, scor 1-1. “Regele” le-a cerut celor de la UEFA modificarea criteriilor de participare in grupele Ligii Campionilor.

- Federația Româna de Fotbal a anunțat, marți, stadioanele pe care va disputa prima reprezentativa urmatoarele doua meciuri considerate <acasa> din preliminariile pentru Euro 2020. Astfel, duelul cu Spania va avea loc pe Arena Naționala, iar cel cu Malta la Ploiești, pe Ilie Oana.Clasamentul…