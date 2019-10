Stiri pe aceeasi tema

- Kais Saied, un profesor de drept, conservator, susținut de puterile islamiste, este pe cale sa devina președintele Tunisiei, exit-pollurile aratând ca a câștigat în mod covârșitor alegerile de duminica în țara care a dezlanțuit revoltele pro-democrație din Primavara Araba,…

- Juristul Kais Saied a castigat alegerile prezidentiale din Tunisia cu 76,9% din voturi, a anuntat canalul public Wataniya, potrivit unui sondaj efectuat la iesirea de la urne care confirma rezultatele dezvaluite cu putin timp inainte de un alt institut, relateaza AFP. Conform sondajului efectuat de…

- Potrivit Isie, campania electorala va incepe joi, 3 octombrie, pentru acest scrutin in care se vor confrunta profesorul universitar Kais Saied, candidat independent, si omul de afaceri aflat in detentie Nabil Karoui, urmarit pentru frauda fiscala si spalare de bani. 'Isie nu poate nici sa devanseze,…

- Marți au fost date publicitații la Tunis rezultatele finale ale primului tur de scrutin. Kais Saied si Nabil Karoui s-au calificat pentru al doilea tur. Ei au obținut respectiv 18,40% și 15,58% din sufragii. Deși in sondajele realizate in perioada campaniei il dadeau favorit, candidatul partidului la…

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP.Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi…

- Universitarul fara partid politic Kais Saied se claseaza primul in urma primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale tunisiene, cu 19% din voturile exprimate, potrivit unor rezultate oficiale preliminare, a anuntat luni instanta alegerilor (Isie), relateaza AFP potrivit news.ro.Potrivit…