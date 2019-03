Stiri pe aceeasi tema

- Robotica si inteligenta artificiala reprezinta un business in care sunt investiti din ce in ce mai multi bani, a declarat, miercuri, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, la conferinta de deschidere a evenimentului European Robotics Forum de la Bucuresti. "Tot ce…

- Peste 600 de expozanti din Europa, Asia si SUA vin la Bucuresti pentru a participa, in perioada 20 - 22 martie, la prima editie a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum). Evenimentul aduce la start companii specializate in robotica si care vor prezenta noutati puse la cale de-a lungul…

- Programul este organizat sub licenta First USA (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), cea mai mare structura ONG din domeniul roboticii si educatiei STEM la nivel international.

- In perioada 20-22 martie 2019, capitala Romaniei este pentru prima data gazda Forumului European al Roboticii, cel mai prestigios eveniment in acest domeniu din Europa. Cea de-a zecea ediție a Forumului, organizata sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei și sub Patronajul Președinției Romaniei…