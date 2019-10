Stiri pe aceeasi tema

- ・ Media este de 42 de persoane la 10 000 de locuitori ・ Cele mai mari rate inregistrate in Regatul Unit: 61 de persoane angajate in servicii poștale la 10 000 de locuitori, Cehia – 60 și Slovacia –・58. ・ Cele mai mici rate: Portugalia (16), Grecia și Cipru * (ambele 17), urmate de Lituania (24), Spania…

- Analistul politic a atras atenția asupra administrației din Romania și nevoia unei pregatiri mai bune in sistem. ”Administrația din Romania, in ciuda schimbarii de regim, in ciuda schimbarii de sistem, in ciuda accesului Romaniei in Uniunea Europeana, in ciuda faptului ca este mult mai bine…

- Retailerul american CVS a devenit sțmbata cea mai recenta companie care suspenda vanzarea unui medicament pentru arsuri la stomac, suspectat ca faciliteaza apariția cancerului. Este vorba espre Zantac, denumirea comerciala a Ranitidinei, relateaza BBC. Acesta este, printre altele, un medicament care…

- Mai țineți minte argumentul ca Romania nu are de ce sa se teama de imigrație, pentru ca nimeni n-ar veni sa se stabileasca intr-o țara atat de saraca? Ei bine, se dovedește fals. Nu ca ar vrea imigranții sa se vina la noi, ci pentru ca ar putea fi repartizați aici de Uniunea Europeana.Ideea imparțirii…

- Vodafone ofera pachete de bun-venit și cu beneficii mixte pentru clienții Vodafone și UPC Clienții au acces la experiențe complete prin servicii superioare de mobil, internet fix și televiziune București, 17 septembrie 2019 – La o luna de la finalizarea achiziției UPC, Vodafone Romania lanseaza noi…

- "8 septembrie, Ziua Petrolistului: la aniversare, petrolistii cer politici publice pentru incurajarea investitiilor in sector, pentru sporirea rolului industriei in dezvoltarea economiei nationale si pentru protectia eficienta a consumatorilor vulnerabili de energie. Sectorul romanesc de titei si…

- Companiile americane analizeaza potentiale investitii in noi proiecte din Romania in valoare de peste 10 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Americano Roman AMRO , care recomanda presedintelui SUA sa sprijine candidatura Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- Economia britanica s-a contractat in trimestrul doi din acest an cu 0,2%, comparativ cu precedentele trei luni - cea mai slaba performanta incepand din 2012 - a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS). În condițiile în care analiştii se aşteptau la o stagnare,…