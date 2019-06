Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Dumitrescu, fiica cea mica a impresarului de fotbal Anamaria Prodan si a fostului baschetbalist Tibi Dumitrescu, a absolvit IMG Academy! In plus, in urma cu o saptamana, Sarah, 19 ani, a fost desemnata cea mai buna jucatoare de baschet din echipa in care a evoluat in ultimii ani. Inainte de gala,…

- 'O tema de actualitate pe care o avem este organizarea alegerilor in strainatate pentru cetatenii romani care se afla in tranzit sau care locuiesc ca rezidenti sau au domiciliul in strainatate. Avem solutii, le vom pune pe hartie in perioada urmatoare (...) si vom incerca sa asiguram o prezenta cat…

- Potrivit agentiei de presa Kyodo, aceasta ar fi prima vizita in Iran in 41 de ani a unui premier al Japoniei. Un responsabil guvernamental a precizat pentru AFP ca Tokyo 'continua sa se ocupe de detaliile programului, intre care persoanele pe care le va intalni' Abe. Presa nipona afirma ca prim-ministrul…

- Statele Unite sunt pregatite sa deschida un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, insa trebuie sa vada ca se comporta ca “o țara normala”, a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo (foto). “Suntem pregatiți sa ne angajam intr-o conversație fara precondiții,…

- Un summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si premierul nipon, Shinzo Abe, va avea loc pe 29 iunie, cu prilejul vizitei lui Putin in Japonia pentru intalnirea liderilor G20, a anuntat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Statele…

- Un sofer roman de 34 de ani s-a rasturnat cu TIR-ul pe o autostrada din Italia. Accidentul a avut loc miercuri, 10 aprilie la ora 07.00, pe soseaua de centura a orașului Torino. Accidentul s-a produs din cauza vitezei, scriu jurnaliștii de la La Stampa. Soferul a fost scos dintre fiarele cabinei de…

- Unul dintre cei mai activi tineri muzicieni romani, Razvan Suma, este violoncelistul invitat sa concerteze pe data de 11 aprilie, de la ora 19.00, la Ploiești. Concertul va avea loc pe scena Salii “Ion Baciu” a filarmonicii, alaturi de orchestra simfonica la al carei pupitru dirjoral se va afla maestrul…

- Peste 1.800 de alergatori amatori si profesionisti si alte cateva sute de sustinatori din 30 de tari au luat startul duminica, in statiunea Mamaia, la cea de-a sasea editie a concursului de anduranta Maratonul Nisipului, plasand din nou Romania pe harta mondiala a competitiilor de profil. …