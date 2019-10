Stiri pe aceeasi tema

- Filmul documentar Jurnalul familiei -escu, in regia lui Serban Georgescu, a avut premiera mondiala in aceasta vara, in cadrul Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), unde a fost intampinat cu caldura atat de public, cat si de critici.

- Dupa un parcurs festivalier de succes, Monștri., de Marius Olteanu, ajunge in cinematografele din Romania pe 27 septembrie, distribuit de Transilvania Film. Inainte de lansarea filmului, publicul din Sfantu Gheorghe va avea ocazia sa-i intalneasca pe regizorul și protagoniștii filmului la proiecția…

- Grupul „Piatra mare”, din Dobarlau, coordonat de Alexandru Avram, a obținut locul I la Festivalul Internațional „Morska Perla” din Aheloy, din Bulgaria. Evenimentul, derulat sub forma unui festival – concurs, a avut loc in perioada18-20 august 2019 și a reunit formații din mai multe țari, printre care…

- …Și s-a mai intors o pagina din memorabilia cronica a competiției muzicale de anvergura naționala și transfrontaliera – Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” – ce se deruleaza de peste o jumatate de veac in centrul batranei Cetați medievale de la poalele Tampei. Duminica, la miezul nopții s-a tras…

- O noua ediție a Sarbatorii Barcanenilor se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, invitați speciali ai evenimentului fiind indragiții interpreți de muzica populara Nicolae Furdui Iancu și Ionuț Langa. Programul, derulat pe parcursul a doua zile, sambata și duminica, cuprinde manifestari variate.…

- Primaria Sfantu Gheorghe a anuntat, luni, ca a finalizat actiunea de dezinsectie impotriva tantarilor si capuselor, in acest scop fiind imprastiate insecticide atat din aer, cat si la sol. Potrivit reprezentantilor institutiei, dezinsectia parcurilor si zonelor verzi din jurul blocurilor s-a facut…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca spera ca de luni sistemul informatic al cardurilor de sanatate sa fie functional. „Asa cum mi-a fost transmis de catre presedintele Casei si, repet, Ministerul Sanatatii nu are niciun fel de competente in acest sistem, de luni ar putea intra in normal.…

- In aceasta perioada se realizeaza inscrierea in invațamantul seral sau cu frecvența redusa, a candidaților din promoțiile anterioare, care implinesc 18 ani pana la data inceperii anului școlar 2019-2020, inclusiv. Inscrierea se realizeaza la centrul special de inscriere care va funcționa la sediul Inspectoratului…