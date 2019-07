Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a anunțat, pe Facebook, ca a obținut președinția grupului Renew Europe din Parlamentul European, grup constituit in jurul partidului președintelui francez Emmanuel Macron, En Marche. ”Președinția grupului Renew Europe e doar un pas in construcția politica pe care am gandit-o in ultimii…

- Dan Barna și Dacian Cioloș au postat duminica un mesaj comun, pe conturile lor de Facebook, în care recunosc existența unor discuții „mai aprige” în interiorul Alianței USR - PLUS, dar își afișeaza determinarea de a „merge mai departe împreuna”, „și…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș și cel al USR Dan Barna au confirmat existența unor tensiuni in cadrul alianței, dar afirma ca Alianța USR-PLUS va merge mai departe impreuna la alegerile parlamentare, prezidențiale și locale. Liderii alianței au adus lamuri publice dupa ce in spațiul public au aparut informații…

- Liderii Aliantei USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, vor fi in direct astazi de la ora 14.00 la „Adevarul Live” si vor vorbi despre succesul obtinut la europarlamentare, despre o posibila motiune de cenzura impotriva Guvernului precum si despre discrepantele interne. De ce nu vor sa intre la guvernare?…

- Reprezentanții Alianței 2020 USR PLUS au postat un mesaj pe pagina de Facebook dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Alianța a notat ca „justiția din Romania inca funcționeaza, in ciuda tuturor presiunilor”. „Decizia ICCJ confirma faptul ca penalii nu au ce cauta in funcții publice! Hotararea definitiva…

- Alianta 2020 USR PLUS va organiza cel de-al treilea miting electoral al sau vineri, 24 mai, in Parcul Izvor din Capitala, la eveniment urmand sa fie prezent si Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European. Evenimentul va incepe la ora 16:00, cu un concert si se va termina la ora 22:00. Presedintii…

- Duminica, cei de la Alianța 2020 USR+Plus au organizat cel de-al doilea miting electoral la Timișoara, din campania pentru alegerile europarlamentare, dupa cel al PNL. In fața a aproximativ 2000 de oameni s-au aflat toți candidații celor doua partide, in frunte cu Dacian Cioloș și Dan Barna. Amfitrioni…

- Dan Barna a declarat, miercuri, la Sibiu ca Romania se afla in punctul culminant al calitatii sale de membru al Uniunii Europene, prin faptul ca detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, dar nu a stiut sa profite de aceasta pozitie. “Sibiul este astazi probabil in cea mai buna pozitie…