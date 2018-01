Stiri pe aceeasi tema

- Paula Abrudean, o tânara din Florești, a anunțat ca i-a fost furat telefonul în decursul zilei de miercuri și ca dispozitivul a fost conectat la o rețea wireless pe strada Porii, cu numele rețelei Tudor O’Brien. Anunțul a fost postat pe un grup de Facebook al locuitorilor din comuna.…

- In urma cu cateva minute in municipiu s-a produs un accident grav pe straha Hoticolei intersectie cu strada Marghiloman. O femeie aflat ape trotuar a fost accidentata de un autobuz care a efectuat gresit manevra de intoarcere. Victima a fost transportata la spital. E.S.

- Jurnalistul de investigatii Andrei Ciurcanu a postat pe pagina personala de Facebook o fotografie cu medicul Mihai Lucan, scrie cancan.ro. Imaginea este realizata luni seara, in cursa de avion Bucuresti - Cluj Napoca. In imagine, medicul este surprins in timp ce citea cartea "Nevinovatul", scrisa…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- O femeie in vrasta de 49 de ani, din Braila, sustine ca a fost amenintata cu un cutit pe strada de un barbat. Victima spune ca a sunat la 112, insa de acolo a fost trimisa la sediul politiei pentru a depune plangere, timp in care agresorul a atacat din nou.

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Fost profesor de istorie, Alin Minciunescu a comis crima din luna august dupa ce in trecut mai injunghiase o tanara de 19 ani, in fata Catedralei din Mioveni. Barbatul avea grave probleme psihice, iar din acest motiv a fost lasat in libertate, pe semnatura familiei, dupa prima tentativa de…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 18.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia, aproape de Casa de Pensii. Un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere unei femei care traversa regulamentar strada. Potrivit IPJ Alba, un conducator auto aflat la volanul unui…

- La data de 07.12.2017, in urma activitatilor de cercetare penala efectuate in dosarul penal și a probatoriului administrat in cauza, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda, au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fata de doi barbați de 38, respectiv 46 ani, din comuna Iara, județul…

- Sistemul de aparare antiracheta este o confirmare robusta a angajamentului SUA pentru securitatea Romaniei și euro-atlantica, a declarat joi, la un eveniment la Washington, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. Sursa foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, a susținut marți o conferința, cu ocazia evenimentului de lansare a Forumului la nivel inalt pentru securitate cibernetica (''International Cybersecurity Leaders Forum''), organizat de Center for Cyber and Homeland Security (CCHS) din cadrul…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian. Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- "Solicitam tuturor partilor implicate sa opreasca aceasta spirala a tensiunilor. Este esential sa faceti un pas inapoi si sa calculati consecintele fiecarei miscari. In situatia actuala, fiecare nou ciclu de reactii si masuri de raspuns conduce la escaladarea tensiunilor. Facem apel la toate partile…

- In cadrul unei intruni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, Haley a avertizat: "Daca vine razboiul, sa fiti siguri ca regimul nord-coreean va fi complet distrus. Nu am cautat niciodata un razboi cu Coreea de Nord, nici astazi nu-l cautam. Dar daca razboiul va avea loc, va fi din cauza…

- "Solicitam tuturor parlamentarilor, inclusiv celor care sunt membri ai PSD si ALDE, sa se delimiteze in mod clar si ferm de declaratia emisa in mod abuziv si fraudulos de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. In mod concret, grupurile parlamentare ale PNL au cerut convocarea plenului reunit…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- „Nu ar trebui sa fie o surpriza comunicatul de ieri al Departamentului de Stat. Ceea ce s-a intamplat ieri a fost din nou expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului uimitor facut de Romania pana acum", a spus ambasadorul Hans Klemm, marți la Drobeta Turnu Severin.…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca SUA ar trebui sa vorbeasca pe un alt ton cu Romania, dupa ce, seara trecuta, Departamentul de Stat a transmis un comunicat de presa in care isi exprima „preocuparea” in legatura cu modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala. „Eu…

- "Comunicatul prin care Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului Romaniei sa nu aprobe propunerile legislative de modificare a legilor Justiției pentru ca afecteaza lupta anti-corupție și independența sistemului judiciar este fara precedent și grav", a scris, luni seara, Danca pe Facebook.El…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei",…

- Femeie confundata cu o caprioara, impușcata de un vanator. Rosemary Billquist, o femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator, care ii era și vecin, fiind confundata cu o caprioara. Cel puțin, asta susține barbatul. Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa,…

- O femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator care a confundat o cu o caprioara, relateaza Digi 24.Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa, in nordul statului New York, cand a fost lovita din senin de un glont. Cel care a tras era chiar un vecin, care…

- Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a anuntat vineri ca a aprobat, cu anumite conditii, fuziunea dintre subsidiara rusa a Uber si grupul tehnologic Yandex, transmite Reuters. Pentru a rezolva temerile legate de concurenta, companiile nu trebuie sa-si impiedice partenerii, soferii si pasagerii…

- Peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta tara, sustine reteaua de socializare. Iar in Romania, circa 70% dintre utilizatorii de pe Facebook sunt conectati cu cel putin un IMM dintr-o tara straina. Primele cinci tari ale caror IMM-uri atrag cel…

- În economia de astazi, definita de mobilitate, companiile au posibilitatea de a interactiona cu noi clienti, multi dintre acestia locuind în orase, regiuni sau tari diferite. De fapt, peste 1,2 miliarde de persoane ce utilizeaza Facebook sunt conectate la o mica afacere dintr-o alta…

- A apucat-o durerile nașterii în strada, acolo unde a și nascut pâna la sosirea unui echipaj medical, scrie știrilocale.md Cazul a avut loc ieri, 15 noiembrie, într-o stație de autobuze din orașul Cahul. Serviciul de Asistența Medicala Urgenta a fost solicitat pe motiv ca…

- "Caut o femeie de varsta a3 a sa ma iubeasca si pentru sufletul meu, rog seriozitate, Tudorel Popa", este mesajul pe care l-a postat barbatul pe pagina sa de Facebook, scrie cancan.ro. Citeste si Mihaela Radulescu l-a parasit pe Felix Baumgartner chiar la aniversarea a trei ani de relatie…

- O femeie din Oklahoma, Statele Unite ale Americii, a fost condamnata la 10 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca s-a casatorit cu propria mama, care va fi judecata, la randul ei, in luna ianuarie a anului viitor.

- Jeffrey Harrigian, seful Fortelor Aeriene din cadrul Comandamentului Central american, cu sediul in Qatar, a sustinut ca racheta a fost fabricata de iranieni si trimisa rebelilor din Yemen. Arabia Saudita a acuzat, de-a lungul timpului, Iranul, pentru inarmarea rebelilor siiti din Yemen,…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, efectueaza in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului academic și universitar,…

- Un accident rutier grav urmat de un incendiu a avut loc, in aceasta seara, pe strada Baicului din Capitala. Potrivit informațiilor prevenite de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența București – Ilfov, o persoana a murit, iar o alta prezinta arsuri grave ale cailor aeriene. In accident au fost…

- Un filmulet publicat pe Facebook de o tânara din Statele Unite ale Americii a devenit viral pe Internet. Asta pentru ca povestea pe care americanca a împartaseste este extrem de emotionanta.

- Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA) și Centrul Pentru Participare Civica și Democrație (CPD) din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) au organizat joi, la sediul CEPA din Washington D.C., un eveniment dedicat analizei discursurilor antioccidentale și…

- Momente ca in filmele de groaza astazi in jurul orei locale 08.00 pe o strada din Manhattan. O femeie insarcinata a fost impuscata in plina strada de catre un barbat. Martorii spun ca femeia isi lega bicicleta in timp ce atacatorul a tras 2 focuri pana ce a nimerit-o pe aceasta.

- Ambasadorul Hans Klemm și soția sa, Mari, au depus flori, luni, la memorialul de la clubul Colectiv, a anunțat Ambasada Statelor Unite ale Americii la București pe contul de Facebook. Sursa foto: U.S. Embassy Bucharest / Facebook "Suntem aici pentru a ne aminti acea noapte și…

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…

- O inregistrare cu o femeie violata de un barbat beat in plina strada, intr-un oraș din India, a provocat revolta internauților dupa ce s-a vazut ca nimeni nu a intervenit pentru a o ajuta, scrie libertatea.ro.

- Federația Rusa susține ca va reacționa promt și „simetric”, în cazul în Statele Unite renunța la Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, citat de protv.ro. Moscova a declarat ca este pregatita sa dezvolte…

- Lupta pentru suprematia pe piata automobilelor de lux continua, iar trei dintre cei mai importanti producatori, Mercedes-Benz, BMW si Lexus, sunt, in acest moment, intr-o competitie extrem de stransa pe piata din Statele Unite ale Americii. In ciuda vanzarilor ceva mai modeste din septembrie, Mercedes-Benz…

- Imagini icredibile surprinse chiar de femeia care a refuzat sa ii dea bani cerșetoarei și postate ulterior pe Facebook. Subiectul a fost preluat de presa din Arad, orașul in care s-a petrecut episodul șocant și publicat in urma cu puțin timp

- In aceasta inregistrare video cu o durata de trei secunde, care promova un sapun lichid, este prezentata o femeie de culoare care isi scoate tricoul pentru a lasa sa apara o femeie alba, care isi scoate si ea tricoul si apare o a treia femeie, cu tenul masliniu. Reclama, postata intial pe pagina de…

- Agresorul, cunoscut in localitate din cauza problemelor psihice, este chiar vecinul femeii. Victima a povestit in exclusivitate pentru Romania TV cosmarul prin care a trecut si sustine ca barbatul nu este la primul episod de acest fel si ca a agresat si alti vecini. "Veneam de la scoala impreuna…

- Scandal la Bacau unde o femeie a auzit din portbagajul unei masini parcate latratul unui caine si i-a atras atentia proprietarului ca nu asa se transporta un animal. Omul s-a aratat revoltat ca i se fac observatii si de aici s-a ajuns la tipete si vorbe grele. In final, Politia a facut liniste, dar…