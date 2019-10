Femeie, amenințată cu cuțitul de un bărbat, în timp ce ducea gunoiul Potrivit sursei citate, femeia ar fi mers in zona pubelelor de gunoi pentru a arunca deseurile menajere, insa, in acel moment, a fost amenintata cu cutitul de o persoana fara adapost, scrie Agerpres. "Sesizarea a fost verificata de catre o patrula de politisti locali, iar la fata locului s-a constatat prezenta unei persoane fara adapost de sex masculin, care era sub influenta bauturilor alcoolice si avea un comportament agresiv", se precizeaza in comunicatul Politiei Locale. Asupra barbatului, de 33 de ani, a fost gasit un cutit cu lama de aproximativ 14 centimetri. Agresorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

