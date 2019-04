Falimentul combinatului Oltchim, cerut de administratorii judiciari Administratorii judiciari ai companiei Oltchim Ramnicu Valcea au solicitat deschiderea procedurii falimentului fata de combinatul chimic, planul de reorganizare al activitatii acestuia expirand luni, se arata intr-un raport, trimis marti, Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Consortiul de administratori judiciari ai Oltchim S.A. anunta ca a depus in data de 23.04.2019 la Tribunalul Valcea, in dosarul nr. 887/90/2013, Raportul privind stadiul de implementare a planului de reorganizare a activitatii Oltchim S.A. prin care se solicita instantei sa ia act ca durata de implementare a planului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

