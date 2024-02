A început demolarea unei fabrici legendare din Timișoara A inceput demolarea cladirilor unei fabricii celebre din Timișoara, unde au lucrat de-a lungul anilor zeci de mii de oameni, majoritatea femei. Dezvoltatorul Speedwell se extinde la nivel național și a anunțat achiziția unui teren de 24.000 de mp in Timișoara, pentru cel de-al doilea proiect mixt al companiei. Noul proiect va avea spații rezidențiale, de birouri și comerciale. Pe terenul achiziționat se afla cladirile fostei fabrici de textile 1 Iunie, cu o suprafața construita de aproximativ 33.000 mp. Fabrica de textile 1 Iunie SA se afla in faliment din 2006, iar activele au fost scoase… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

