- "Nu se va intampla pentru ca stiu cum s-a derulat firul evenimentelor. Sigur ca pesta porcina este nu numai la noi, ci in toata Europa, in lume, a trecut de granita tarilor invecinate. O asociatie din Romania a facut un lobby la Comisia Europeana, solicitand sa fie inrosita toata tara pentru ca atunci…

- Sorin Minea, presedintele Romalimenta, sustine ca Romania ar putea primi interzis la carne de porc in Uniunea Europeana, ceea ce ar insemna o lovitura de peste 150 de milioane de euro, din cauza pestei porcine.

- Reuters: IKEA ar putea fi obligata de CE sa plateasca milioane de euro catre Olanda. De ce va fi sancționat gigantul suedez Grupul Inter IKEA, compania care detine franciza IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, ar putea fi obligat de catre Comisia Europeana sa plateasca taxe in valoare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca țara noastra iși va pastra poziția de lider in Uniunea Europeana in ceea ce privește cele doua culturi. Daea a vorbit și despre cifrele de anul trecut date de Romania pentru care Comisia Europeana a cerut reviziuirea.Romania isi va pastra primul loc in…

- Romania trebuie sa-și sprijine mai mult cadrele didactice daca vrea sa atinga nivelul optim de eficiența și echitate in sistemul de invațamant, atrage atenția Comisia Europeana in contextul desfașurarii Summitului European in Educație la Bruxelles. Competențele prioritare pentru formarea profesorilor…

- Exporturile de carne au scazut cu 13.500 de tone in 2018, fața de anul 2017, din cauza pestei porcine africane, se arata intr-un raspuns dat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la o interpelare adresata de catre deputatul liberal Sorin Moldovan.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Nor radioactiv in Romania. Suntem cea mai afectata țara din Europa dupa ce un nor radioactiv a plutit in anul 2017 deasupra continentului. Oamenii de știința au facut aceasta descoperire dupa o ancheta ce a durat doi ani. Nor radioactiv in Romania, in 2017 Deși concentrația radioactiva a fost una crescuta,…

- Pesta porcina africana continua sa provoace pagube mari fermierilor. Sunt peste 400 de focare, in aproape jumatate din județele țarii iar numarul porcilor sacrificați se apropie de 375 de mii.