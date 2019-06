Stiri pe aceeasi tema

- Povestile despre pescari si vanatori, spuse cu mult patos, umor, dar si exagerare, starnesc mereu hohote de ras. Pe seama peripetiilor acestora, s-au nascut nenumarate bancuri. Iata o selectie cu cele mai bune bancuri care ii au in prim plan pe pescari si vanatori.

- Scene incredibile la Sighet, unde doi politisti au imbrancit o femeie, fara sa tina seama ca avea un bebelus in brate. Totul s-a intamplat dupa ce femeia si sotul ei au intrat in conflict cu oamenii legii.

- Poliția din Brașov face cercetari in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violența in familie și amenințare dupa ce o femeie și-a batut soțul cu o telecomanda. "In fapt, la data de 21 mai 2019, in jurul orei 19.30, o femeie, in varsta de 57 ani, din municipiul Brașov,…

- NEINTELEGERI… O femeie in varstade 39 de ani, din satul Uncești, comuna Zapodeni, este adusa in acest moment la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, dupa ce a fost victima unui conflict in familie. Din cate se pare, aceasta s-a certat cu partenerul de viața. Conflictul s-a terminat groaznic pentru femeie,…

- Un recidivist eliberat conditionat a agresat doua femei in Saptamana Luminata. Pe una a batut-o, a siluit-o si a amenintat-o cu un cutit, ca sa nu faca galagie, fiindca in camera alaturata dormea sotul acesteia. Cealalta victima a opus rezistenta in urma atacului si a reusit sa scape de agresor.

- Sotul si nora unei femei moarte acum cinci ani s-au bucurat in tot acest timp de o suma frumusica, pe care au primit-o lunar. Cei doi ar fi uitat sa anunte decesul, asa ca au hotarat sa profite de banii dati de autoritati.

- O femeie de 46 de ani din Mallorca a șocat autoritațile! Svetlana Batukova și-a ucis soțul cu ajutorul unui cuțit, dupa care a vrut sa-și hraneasca patrupedul cu fașii din carnea acestuia, scrie spynews.ro.