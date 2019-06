Un examen a fost anulat din cauza caniculei, in Franța. Examenul urma sa fie susținut de elevii cu varste intre 14 și 16 ani joi și vineri, iar autoritațile au decis ca acesta sa se desfașoare saptamana viitoare. Examenul amanat viza obținerea Diplomei nationale de brevete, cunoscuta si sub denumirea de "Brevetul de colegiu" și atribuita la sfarsitul unui ciclu scolar in Franta elevilor. Probele erau programate pentru joi si vineri, in perioada de varf a valului de caldura prognozat in Franta, ce ar putea sa ridice pana la 45 sau chiar 47 grade Celsius temperaturile resimtite in mai multe regiuni…