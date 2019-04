Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a manifestat joi convingerea ca o victorie a liberalilor in alegerile europarlamentare de luna viitoare va provoca o criza grava in PSD si in coalitie. El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Botosani, ca un eventual succes liberal la scrutinul pentru Parlamentul European este "echivalentul unei motiuni de cenzura". "Victoria PNL in alegerile pentru Parlamentul European va lipsi complet de orice urma de legitimitate actuala majoritate in exercitarea guvernarii si va provoca cu siguranta o criza grava in PSD si in ALDE si in relatiile dintre…