Presedintele PSD, Liviu Dragnea, prezent vineri la Topoloveni, judetul Arges, a apreciat ca este realizabila reducerea cu 50% a tarifului pentru cursele aeriene interne in cazul studentilor.



"Am stabilit - si pana la urma s-a aprobat - transport gratuit pe calea ferata (pentru studenti, n.r.). Mi se pare o idee foarte buna si aceasta cu 50% pentru biletele de avion in interiorul tarii. Cred ca o sa fie bucuroase si companiile de transport. Dar da, eu cred ca se poate face", a declarat el in cadrul unei intalniri cu membri si simpatizanti ai PSD la Centrul Cultural din Topoloveni.

…