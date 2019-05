Procurorul sef Anders Jakobsson a declarat pentru postul suedez de radio ca ancheta va stabili daca exista un motiv pentru a deschide o investigatie preliminara asupra unui posibil abuz sexual.



Politicianul, Peter Lundgren, a recunoscut in cursul weekendului, contactat de cotidianul Expressen, ca a atins sanii unei colege de partid la o petrecere de anul trecut, in timp ce se afla sub influenta alcoolului.



Lundgren, care si-a cerut scuze, incearca sa obtina un al doilea mandat in Parlamentul European.



Expressen citeaza o conversatie telefonica inregistrata in care…