- Estimarile partidelor pentru rezultatele alegerilor europarlamentare, la ora 15.00, arata o situatie neplacuta pentru actuala coalitie de guvernare. PSD a scazut sub 30%, in vreme ce ALDE se mentine cu putin peste pragul electoral. Surpriza o reprezinta USR, care a urcat la 24%, depasind PNL. PMP, UDMR…

- Unele secții de vot din strainatate au trebuit sa recurga la improvizarea unor noi urne dupa ce cele pregatite de personalul secțiilor au fost umplute. Au fost inregistrate doua astfel de cazuri, a declarat, pentru MEDIAFAX, președintele Biroului Electoral responsabil de Diaspora.Citește și: SCANDAL…

- Potrivit situației Biroului Electoral Central, topul județelor unde au votat efectiv cei mai mulți cetațeni pana la ora publicarii acestei știri este urmatorul București – aproximativ 340.000 de oameni Prahova – 130.239 oameni Constanța – 128.196 Iași – 128.159 Cluj – 122.645 Bacau – 112.269 Dolj –…

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. UPDATE Biroul Electoral Central anunta ca duminica, pana la ora 12.00, au votat 15,06 % dintre alegatori…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca votul la alegerile europarlamentare si referendumul national a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda, la 22.00, ora Romaniei si 7.00 ora locala, in sectia de votare nr. 18, cea mai indepartata sectie organizata peste hotare. Potrivit Biroului…

- Apar primele acuzatii intre partide, cu privire la fapte ilegale legate in ziua votului. Social-democratii distribuie pe Facebook un mesaj atribuit USR Diaspora, in care reprezentantii partidelor sunt indemnati sa creeze cozi false la sectiile de votare din strainatate, pentru a genera revolta. “Catre…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Prim-vicepreședintele PNL București, Alexandru Nazare, lamurește, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, de ce nu se afla pe lista pentru alegerile europarlamentare, dar și care sunt planurile sale de viitor. „Nu ma aflu pe lista pentru europarlamentare pentru ca nu mi am depus dosarul de candidatura.…