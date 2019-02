Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie In fata Bisericii „Sfintii Trei Ierarhi” din satul Alunis, al comunei cu acelasi nume, s-a aliniat sambata, 10 februarie, garda ce a prezentat onorul ultimului veteran de razboi al asezarii – Gheorghe Stanciu – plecat, cu cateva luni inainte de a fi implinit 98 de ani, sa se…

- Grupul rus Gazprom vrea sa isi majoreze cota pe piata de gaze naturale din Europa, dupa ce in 2018 exporturile sale au atins un nivel record, un director de la Gazprom precizand ca gigantul rus se asteapta la un declin al productiei de gaze a Europei combinat cu o crestere a cererii, informeaza Reuters.…

- Distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care pe 29 ianuarie 2019 s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada, anunta Ministerul Sanatatii. Ca urmare a acestui fapt, miercuri,…

- Aurelia Isarescu, președinte – director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Ilfov, a facut in cadrul Colegiului Prefectural Ilfov o informare cu privire la modul de obtinere a dispozitivelor medicale, prin CJAS Ilfov. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 435, ediția print S-a subliniat,…

- Prin participarea sa la sedintele de Guvern, presedintele Klaus Iohannis nu poate opri eventuala adoptare a ordonantei privind asa-numita "taxa pe lacomie", este de parere jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Invitat la Jurnalul de Seara, editorialistul a comentat modul in care Viorica Dancila a reactionat…

- Dupa 23 august 1944, cand armata romana nu a mai opus rezistența trupelor sovietice, acestea au trecut la decimarea ostașilor noștri. Conform istoricilor, 10.000 de suflete și-au pierdut viața in Masacrul de la Balți, unde romanii au fost impușcați și lichidați mișelește, apoi ingropați sumar. Katyn-ul…

- Invitat de Cosmin Prelipceanu la „Jurnalul de Seara”, jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat decizia lui Liviu Dragnea de a nu fi prezent la defilarea de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, din București. CTP crede ca șeful PSD a reușit o performanța unica dupa 1989: aceea de…

- Doi satmareni, tata si fiu, au ajuns marti, acasa, in municipiul Satu Mare, dupa o expeditie de aproape 30.000 de kilometri prin Siberia, cu punct final in Vladivostok. Bertici Attila, alaturi de fiul sau, Norbert, au declarat la sosire ca au parcurs in total 29.830 de km in 29 de zile,…