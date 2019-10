Stiri pe aceeasi tema

- Trupele turce au inceput ofensiva in nordul Siriei impotriva forțelor kurde aliate cu Statele Unite. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat, miercuri, lansarea operațiunii. Turcia dorește sa creeze o „zona sigura” prin eliminarea miliției kurde Unitatile de aparare a poporului (YPG), pe care…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Noul premier conservator grec Kyriakos Mitsotakis a cerut joi Uniunii Europene sa sporeasca ajutorul financiar catre Turcia pentru a o ajuta sa faca fata afluxului de migranti, relateaza AGERPRES.Citește și: Andrei Caramitru ii ataca pe actorii #Rezist: Hai sa facem panarama și scandal…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat astazi ca 2-3 milioane de refugiati sirieni care se afla in Turcia sau in Europa ar putea fi reinstalati in Siria daca "zona de securitate" pe care vrea sa o creeze in nordul tarii s-ar concretiza, informeaza agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a reiterat sambata amenintarea din urma cu doua zile privind deschiderea granitelor tarii spre Europa pentru refugiatii sirieni, transmite dpa. Exista 'o noua amenintare migrationista' din regiunea siriana Idlib de-a lungul frontierei Turciei, a afirmat…

- Turcia vrea sa repatrieze un milion de refugiati in nordul Siriei si ar putea redeschide ruta migrantilor spre Europa daca nu beneficiaza de sprijin international adecvat, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters si AFP preluat de agerpres.Vezi și: SURSE - Tariceanu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ameninta ca va „deschide portile” pentru a le permite refugiatilor sirieni sa paraseasca Turcia si sa se indrepte spre tarile occidentale, daca o controversata „zona de siguranta” in Siria nu va fi stabilita in curand.

- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…