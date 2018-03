Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie

Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Dupa ce Turabi a pierdut confruntarea cu Ștefan, Ionuț, in replica la gestul turcilor din confruntarea anterioara, a luat mingea adversarilor și le-a doborat popica ramasa. EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA LIVE VIDEO KANAL D. Turabi…

- Mereu frumoasa, cu o prezenta de spirit deosebita, cariera in televiziune a Ginei Pistol este in continua ascensiune, fiind “liderul” cuplurilor din emisiunea “Asia Express”, emisiune produsa si difuzata de Antena 1, luni si marti in Prime-Time. La finalul emisiunii de marti, 28 februarie, Gina le spunea…

- Delia dezvaluie un lucru care o intriga la colegii sai jurați de la ”iUmor”. Artista, Cheloo și Mihai Bendeac fac deja echipa buna de cinci sezoane, iar jurata a dezvaluit abia acum un lucru care o intriga. Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, de la ora 20.00, la…

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania, iUmor, a revenit cu cel de-al cincilea sezon al show-ului, difuzat in fiecare duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Pentru perioada audițiilor, Delia a fost cea care a avut grija sa iși compuna fiecare ținuta in parte.

- Inca o emisiune-concurs de talente vocale urmeaza sa intre pe micile ecrane din Romania. Iata care este conceptul. Antena 1 a achiziționat licența formatului „Final Four – Cei patru”, un nou show show de talente vocale, ce va debuta primavara aceasta. Noul format va fi produs de Claudiu Oprea, care…

- Prima editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 19.59 și 22.24, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial cu varste cuprinse intre 18-49 de ani!

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima editie a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima ediție a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- EXATLON ROMANIA, 20 FEBRUARIE 2018. Marți seara, un concurent din echipa Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon". Un nou joc in premiera și o miza dubla pentru cele doua echipe, totul de la ora 19.45, pe Kanal D.

- Accidentari pe capete la Exatlon. Cat vor mai rezista? Exatlon a debutat la Kanal D la inceputul acestui an, iar, de o luna si jumatate, concurentii trec zilnic prin probe fizice foarte grele, cu un grad mare de pericol de accidentare. Nu este de mirare, astfel, ca ei trebuie sa stranga din dinti si…

- EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 3. In acest moment, scorul este de 3-1 pentru echipa Faimoșilor. Primul punct pentru Razboinici a fost obținut de Mariana. EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON ROMANIA 19 februarie 2018. UPDATE 2. Primul punct pentru…

- Cosmin Cernat e din nou pe val datorita emisiunii "Exatlon", scrie click.ro. Dupa sarbatorile petrecute in Canada, acolo unde a ales sa traiasca, Cosmin Cernat a mers direct in Republica Dominicana, pentru a intra in spiritul reality-ului pe care il prezinta din 7 ianuarie, la Kanal D, care isi face…

- Catalin Moroșanu a trecut prin momente grele in Asia, chiar el recunoaște asta! Durul care iși rupe adversarii in ring a fost aproape “rupt” de aventura extrema prin care a trecut la filmarile pentru “Asia Express”, emisiunea de la Antena 1 pentru care a facut echipa cu fratele lui, Claudiu . Luptatorul…

- Meciul dintre FCSB și Lazio, incheiat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0, a fost lider in audințele de joi seara, cu peste 2,6 milioane de urmaritori. Media pe minut a celor de la Pro TV in intervalul orar 22:00-00:00 a fost de 2,6 milioane de telespectatori, cu peste 1,6 milioane peste Kanal D și…

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Mihai Bendeac a facut anunțul despre “In puiii mei”. Sub sloganul „Te uiti o seara, razi o saptamana!”, de duminica, 25 februarie, de la ora 20.00, super- comedia revine la Antena 1 cu un nou sezon, ultimul, al emisiunii. Mihai Bendeac incheie cu cel de-al IV-lea sezon ”In puii mei!”, un proiect de…

- Postul de televiziune Kanal D a fost lider de audienta, marti seara, la nivel national si urban cu emisiunea „Exatlon”, care a fost urmarita, in medie, de 1,8 milioane de spectatori. Editia de marti a „Exatlon”, cu duelul dintre Razboinici si Faimosi, dar si eliminarea din competitia sportiva, a…

- Kanal D a reusit cu reality show-ul „Exatlon“ sa scoata audiente mult mai bune decat debuturile celor doua emisiuni noi difuzate de Pro TV si Antena 1. La nivelul intregii tari, postul turcesc a tinut in fata micilor ecrane peste doua milioane de romani, in timp ce pe publicul tanar (important pentru…

- Cel mai dur reality - show din Romania a luat startul aseara, la Antena 1. Concurenții au inceput aventura vieții lor in forța, au avut de parcurs primele trasee și a fost supuși primelor probe din concurs. Finalul a fost unul fericit, caci nicio echipa nu a fost eliminata!

- In aceasta seara, de la 20:00, incepe "Asia Express", cel mai dur show din Romania! In fiecare luni și marți, telespectatorii Antena 1 vor fi martorii unui maraton unic pe teritoriul Asiei, in care șapte cupluri de vedete se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

- Asia Express pleaca la drum in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, un format care nu s-a mai vazut in Romania. Cel mai dur show de televiziune aduna 14 vedete, care au acceptat provocarea inedita de a parcurge aproape 5000 de kilometri pe teritoriul unui continent necunoscut, cu doar un singur…

- Desi ianuarie este de obicei saraca in formate noi de emisiuni, Kanal D si Antena 1 au facut un pas in fata anul acesta si au lansat doua emisiuni care le-a ridicat audienta. Cele doua posturi au dominat topul audientelor pe toate target-urile.

- Incepand cu data 3 februarie 2018, Roxana Moise, o tanara din Ramnicu Valcea, antrenor de fitness, face parte din echipa „Razboinicii” din celebrul reality show Exatlon care a clasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania! „Avem placerea de a va invita sa o urmarim si sa o sustinem…

- Echipa romaneasca formata din Vlad Capusan (28 de ani) si Zsolt Torok (45 de ani) a reusit sa cucereasca faimosul varf patagonian Cerro Torre, in premiera romaneasca, se arata intr-un comunicat remis agentiei MEDIAFAX. Vlad si Zsolt au parcurs peste 85 de kilometri si peste 3.200 de metri, in cele…

- Asia Express, cuvintele care stau pe buzele tuturor. Mai sunt cateva zile pana cand incepe cel mai autentic show de aventura realizat in Romania. 12 februarie, ziua cand se da startul competiției de la Antena 1. Personajele principale sunt 14 vedete.

- Anda Adam a ajuns acasa dupa competitia Exatlon. Iata cum a fost primita de familie! Anda Adam a fost unul din concurentii VIP ai competitiei Exatlon, difuzata de Kanal D, lider de audienta in fiecare seara. Artista a trecut prin incercari fizice foarte solicitante in toata aceasta perioada, a luptat…

- Ce se intampla in casnicia Andei Adam dupa participarea la Exatlon. Artista este prima vedeta eliminata din competiție. Soțul acesteia și fetița lor a așteptat-o pe vedeta la aeroport, iar cei doi au facut dezvaluiri emoționante. „I-am spus ca vin fara Evelin ca sa ii facem o surpriza. Vrea sa o stranga…

- Romanii s-au intrecut marti cu omologii lor mexicani, iar disputa a fost electrizanta. Din pacate pentru Giani Kirita, Oncescu sau Draghia, Romania a pierdut, la limita, e drept, cu 10-9. Disputa a fost echilibrata, decisa la doborarea popicelor.A

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- Scandal imens cu un actor cunoscut, promovat intens de catre cei de la Antena 1. Acesta este acuzat de fosta iubita ca ar fi rupt-o in bataie. Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania, Nae Nicolae. Acesta este renumit pentru…

- Difuzarea in bucla a imaginilor cu crima de la metrou la mai multe televiziuni a fost sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa discutii aprinse intre membrii forului audiovizual, scrie NEWS.RO. Citeste si: Rasturnare de situatie…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Dumnevoastra, telespectatorii, decideți cine este eliminat. Pentru a va susține concurentul preferat, trebuie sa faceți urmatorul lucru - sa trimiteți SMS dupa cum urmeaza: RAFAELA - trimiteți 30 la 1456; IONUȚ - trimiteți 26 la 1456; RADU - trimiteți 29 la 1456. Doar…

- Echipa de la matinalul Kiss Fm va fi schimbata din 15 ianuarie. Sergiu Floroaia se desparte de cel mai ascultat radio din România, iar în locul lui va prezenta Ionuț Rusu, care va face echipa cu Andrei Ciobanu. Rusu are 25 de ani și este din Harghita.…

- Catalin Botezatu se intoarce in televiziune. Celebrul creator de moda a fost cooptat in juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, dupa ce Razvan Ciobanu a parasit emisiunea. Catalin Botezatu va fi noul membru al juriului „Bravo, ai stil!”, intr-un sezon special, ce va aduce, de aceasta data, in competiție…

- Reality show-ul „Exatlon“ se dovedeste a fi de succes pentru Kanal D, dupa ce in a treia zi de difuzare a reusit sa urce pe locul al doilea in topul audientelor pe toate cele trei targeturi, surclasand Antena 1.

- Ionuț de la Exatlon, accident grav. Competitia din cea de-a treia editie a show-ului “Exatlon” a fost una acerba, concurentii celor doua echipe au dat totul pe campul de lupta, testandu-si limitele si riscand totul. Cu o accidentare serioasa care l-ar fi putut scoate din concurs definitiv, si avertizat…

- Exatlon este varianta romaneasca a reality show-ului international bazat pe formatul original turcesc, difuzat in Romania pe Kanal D. Emisiunea a debutat pe 7 ianuarie 2018 si este prezentata de Cosmin Cernat.

- „Exatlon“, emisiunea care a debutat duminica seara la Kanal D, a clasat postul in topul audientelor la nivel national. Echipa Faimoșilor, formata din vedete, a sarbatorit prima victorie.

- Invitat la interviurile DC News, jurnalistul i-a dat exemplu pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. "Sunt oameni politici care se simt foarte confortabil la anumite televiziuni. Cei de dreapta se simt bine la Realitatea TV, cei de stanga se simt bine in zona Antena 3 - Romania…

- Anul n-a inceput cu liniște in birourile celor mai importante posturi TV din Romania. Nu trece o zi fara sa aflam despre o demisie, așa ca pana in momentul de fața s-au adunat 5 nume grele pe lista: Mircea Radu pleaca de la TVR2, Razvan Ciobanu de la Kanal D, Dan Bittman de la Antena […]

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Tatal unei mega-vedete de la Antena negociaza dur cu Kanal D si TVR pentru un show culinar! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are toate detaliile despre proiectul care promite sa le faca concurenta acerba reality-show-urilor deja consacrate ”Masterchef” si ”Chefi la cutite”. (CITESTE SI: Tatal…

- Gina Pistol prezinta „Asia Express” la Antena 1, show ce se va difuza in primavara anului viitor. 7 cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie epica, prin Asia, in incercarea de a-si depasi limitele si de a castiga marele premiu de 30.000 de Euro.