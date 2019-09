Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel București, fost ministru al Turismului avand infațișare in procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, in care este acuzata de luare de mita și spalare de bani. Ea a declarat la ieșire ca `lucrurile sunt in schimbare spre bine in Romania,…

- "Vreu sa imi demonstrez nevinovatia pentru ca s-au schimbat multe intr-un an si jumatate (...) Voi veni la toate termenele de judecata", le-a spus Udrea jurnalistilor. Intrebata de ce s-a intors in Romania, ea a raspuns: "Intotdeauna am vrut sa stau acasa". Udrea a fost rezervata in declaratii, invocand…

- Procesul care vizeaza presupuse fapte de coruptie in legatura cu finantarea campaniei electorale din 2009, in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, se reia, joi, sub autoritatea unui nou judecator stabilit de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) dupa ce primul magistrat s-a pensionat.Surse…

- "Timp de mulți ani (2015), am insistat la autoritațile române sa îmbunatațeasca informațiile despre locație, dar pâna acum nu s-a facut nimic. Serviciile române care gestioneaza 112 au fost reticente în folosirea unei tehnologii de localizare gratuita a locației numita…

- ”Cred ca a luat o decizie buna. E bine ca s-a intors”, a spus, joi seara, la TVR 1, fostul presedinte Traian Basescu, intrebat ce parere are despre revenirea in tara a Elenei Udrea.Basescu a precizat ca a vorbit cu Elena Udrea si inainte de a veni in tara, dar si dupa ce a ajuns.”Era…

- Fostul ministru Elena Udrea confirma ca s-a intors in Romania și spune ca a renunțat la statutul de refugiat in Costa Rica. „Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și inchiderea…

- Elena Udrea s-a intors in Romania. Chiar ea a confirmat ca este acasa intr-o postare pe pagina ei de socializare. Viitorul ei sot a fost primul care a dat de inteles ca Udrea este acasa. Si-a facut aparitia la geamul vilei in care locuieste cu fiica lor in brate. Azi noapte, Udrea a fost surprinsa intr-un…