E oficial! Se da lege: iesi cu 2 ani mai devreme la pensie daca locuiesti in aceste orase

Stiri pe aceeasi tema

- LEGEA PENSIILOR s-ar putea schimba din nou. Cei care vor putea sa se pensioneze mai devreme cu 2 ani sunt muncitorii care au lucrat timp de 30 de ani in anumite localitați din țara precum Baia Mare, Targu Mureș sau Ramncu Valcea, scrie dcbusiness.ro. Citeste si Vesti EXCELENTE pentru personalul…

- Inima a fost prelevata de la un barbat de 42 ani, din Baia Mare, victima a unui traumatism cranio-cerebral, aflat in moarte cerebrala, iar interventia de transplantare a durat aproximativ patru ore, starea pacientului fiind buna. "In cursul serii de duminica, 22 septembrie, am efectuat un…

- Asociatia Cluburilor Lions Romania si Primaria Municipiului Bucuresti aduc pentru al doilea an consecutiv in capitala Epilepsy Challenge, cel mai mare cros organizat in sprijinul persoanelor cu epilepsie din tara. Astfel, cei care doresc sa se alature cauzei din solidaritate fata de persoanele care…

- Asociatia Cluburilor Lions Romania si Primaria Municipiului Bucuresti aduc pentru al doilea an consecutiv in capitala Epilepsy Challenge, cel mai mare cros organizat in sprijinul persoanelor cu epilepsie din tara. Astfel, cei care doresc sa se alature cauzei din solidaritate fata de persoanele care…

- Primul focar de pesta porcina africana din județul Hunedoara a fost confirmat, in urma analizelor de laborator, la Vulcan. In urma acestui fapt, s-au luat o serie de masuri. In cadrul ședinței Unitații Locale de Decizie (ULD) din cadrul Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Hunedoara (CJSU),…

- Sibiu, Iasi, Brasov, Baia Mare, Constanta, Targu Mures, Bistrita, Galati se numara printre orasele unde oamenii au iesit in strada, sambata seara, pentru a-si manifesta nemultumirile la adresa Guvernului, fata de faptul ca incidentele de anul trecut de la proteste nu au fost elucidate si fata de…

- A fost semnat contractul pentru Green Line Valea Jiului. Primarul municipiului Vulcan – Gheorghe Ile și directorul ADR Vest – Mihai Maxim, au semnat la sediul Primariei, Contractul de Finanțare pentru investiția Linia verde de Autobuze Electrice – GREEN LINE –Valea Jiului. Proiectul are o…

- Presedintele Iohannis a promulgat Legea Pensiilor. De la 1 septembrie, cresteri de venituri pentru toti pensionarii Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea Pensiilor, adoptata de Parlament in ultima saptamana inainte de vacanța. Proiectul va avea un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei…