După temperaturile de vară România va fi lovită de un val de aer polar - Temperaturile vor scăde și cu 20 de grade Dupa temperaturile de 32 grade Celsius care se vor inregistra in Romania, zilele urmatoare,Romania va fi lovita de un val de aer polar. Temperaturile vor scadea chiar si cu 20 de grade Celsius. Scaderea va fi, de la o zi la alta, chiar si cu 15 - 20 de grade Celsius. Daca marti, in sudul tarii se vor inregistra maxime de 32 grade Celsius, joi, valorile in termometre nu vor arata mai mult de 18 de grade Celsius. Racirea incepe de joi, 3 octombrie iar in toata aceasta perioada, ploile isi vor face aparitia in vest, centru si nordul tarii, insa vor fi slabe din punct de vedere cantitativ. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

