Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu a spus ca, in orice stat, atunci cand apare un curent ca anumiti cetateni au gresit si au recunoscut, statul acorda clementa sa. „Problema unei amnistii nu vad de ce chinuie atat de mult lumea. In orice stat, ca urmare a faptului ca apare un curent ca numiti cetateni care au…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, si-a exprimat mirarea cu privirea la interesul „chinuitor” fata de problema amnistiei.„Problema unei amnistii nu vad de ce chinuie atat de mult atata lumea. In orice stat, ca urmare a faptului ca apare un curent ca numiti cetateni care au gresit si…

- Dupa izbucnirea scandalului #Teleormanleaks, liderii PSD au refuzat sa comenteze și prefera sa vada ce reacție va avea loderul, Liviu Dragnea, dar președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a facut nota discordanta și a declarat ca indiferent de soarta liderului, partidul are de caștigat, scrie realitatea.net.…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica, la Realitatea TV, ca nu il intereseaza valiza cu documentele Tel Drum gasita in Teleorman, subiectul nu va fi discutat in conducerea partidului, iar el nu vrea sa cada "in plasa manipularii", scrie Mediafax.

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a spus, joi, ca unii președinți de organizații județene cer "vehement" excluderea din partid a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu pentru "declarații nelalocul lor". Primarul general Gabriela Firea a declarat, vineri, ca nu știe cand va fi ședința Comitetului Executiv…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, intr-o intervenție telefonica la Realitatea TV, s-a declarat mulțumit de ceea ce face Tudorel Toader și susține ca Președintele Klaus Iohannis trebuie sa semneze revocarea lui Augustin Lazar.''Sunt foarte mulțumim! Este un om cu o pregatire excelenta.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut consultari cu partidele parlamentare pe tema legilor justiției, dupa ce Comisia de la Veneția a criticat schimbarile facute. Din partea Partidului Social Democrat a participat și Florin Iordache. Fostul ministru al Justiției a mers, apoi, la o…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a afirmat vineri, înainte de CEx, ca va cere o analiza serioasa cu privire la scrisoarea formulata de disidenții partidului și a precizat ca nu este de acord cu ideea unor excluderi.