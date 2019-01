Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat care este situatia traticului in tara, la aceasta ora. Circulatia este restrictionata pe mai multe drumuri nationale, iar portul Mangalia este inchis, din cauza vantului puternic.Din cauza ninsorilor din ultimele zile, autoritatile au impus mai…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit ascunse, asupra unor cetațeni din R. Moldova, trei carți de identitate romanesti false, care urmau sa fie folosite in Germania. In data de 06 decembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Albita – I.T.P.F.…

- Primele ninsori au venit si cu primele probleme. 12 localitați din cinci raioane au ramas partial fara energie electrica din cauza precipitatiilor de ieri. Localnicii din Telenestii Noi nu au lumina de 24 de ore.

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi a anuntat, luni seara, ca numarul drumurilor nationale pe care s-au impus restrictii pentru autovehiculele de mare tonaj a ajuns la cinci, pe fondul ninsorii puternice, informeaza News.ro.In cursul dupa-amiezii, doar pe doua sectoare erau…

- ANUNT…Un anunț important vine și din partea celor de la DRDP Iași care anunța resticții de tonaj pe drumurile naționale. Astfel, pentru șoferii care au de gand sa calatoreasca in Moldova, este bine de știut ca autoritațile au decis instituirea unor restricții de tonaj pe DN 28A, km 0-37 (Targu Frumos…

