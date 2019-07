Drama de la Caracal. Mesajul ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului In contextul dramei de la Caracal, care a indurerat intreg neamul romanesc, IPS Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, face un apel la cumpatare si la o mai mare grija pentru viata noastra si a aproapelui nostru. Va transmitem, integral, mesajul arhiereului. Sa avem grija de viața noastra! ”De peste o jumatate de secol cercetez și […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

