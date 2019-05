Dragnea vrea doar peşte național “Concluziile au cam aparut, sunt groaznice. Adica in vestul Europei sunt tari dezvoltate, cu toate masurile de mediu pe care le-au luat polueaza, polueaza apele lor, si acolo sunt si pesti cu metale grele in ei. In pietele din Occident nu se poate vinde asa ceva, ca e puscarie curata. Si au zis ca romanii sunt mai prosti si hai sa le dam lor, ca pot sa moara si romanii si copii. Mai ales ca acum au inceput mamicile, si pe buna dreptate, sa introduca in hrana copiilor mai mult peste, sa evite produsele care au mai multi hormoni de pasare sau de alta natura. (…) Si noi avem in Romania asa: avem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

