Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- "Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba o poziție la Bruxelles, in ceea ce privește țara noastra, ceea ce am vazut ca a facut. Am convenit atunci sa avem o intalnire in trei. S-au discutat aseara cateva teme…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a confirmat faptul ca a fost la intalnirea de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila. El susține ca s-a abținut sa intervina la discuția despre DNA, pentru ca iși dorește ca aceasta situație sa fie rezolvata pe cale instituționala.”Am…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Fosta șefa de Cabinet a lui Liviu Dragnea și martora in dosarul Referendumului, Iuliana Mihaela Zubuian, a fost numita pe aceeași poziție de șefa de Cabinet, in Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…

- „Saptamana viitoare, la Bruxelles, voi avea intalnire cu presedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si, bineinteles, intalnire cu comisarul european pe politici regionale, doamna Corina Cretu.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. „Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare”,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea susține ca premierul Viorica Dancila decide daca Darius Valcov ramane cu funcția de consilier, in contextul in care fostul ministru al Finanețelor a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare in prima instanța. Dragnea a precizat ca ii pare rau pentru decizia…

- Liviu Dragnea a precizat ca isi mentine parerea conform careia seful SPP, Lucian Pahontu, ”este un personaj veninos”. Intrebat daca isi mentine afirmatia in aceasta privinta, presedintele PSD a spus: ”Da. Daca ma cheama la Parchet, o sa spun acolo”. El a adaugat ca nu a discutat cu presedintele Klaus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a dezvaluit miercuri, 31 ianuarie, ce a vorbit luni cu președintele Iohannis, dupa ce Guvernul Dancila a depus juramantul la Cotroceni. Liderul PSD i-a transmis președintelui ca, atata timp cat Iohannis se va afla in vizita la Bruxelles, nu va face declarații care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, luni, in plenul reunit. ca Viorica Dancila ”este un om civilizat, o femeie placuta si rezonabila, care are avantajul de a fi stat 9 ani, practic, departe de politica interna ”. Astept de la ea sa dea o noua dimensiune relatiilor cu UE”, a mai spus liderul…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca nu vrea sa faca parte din noul guvern. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila. "Au fost consultari, au fost propuneri, unele n-au fost acceptate de doamna Dancila. S-ar putea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, posibilitatea ca din noul Guvern sa faca parte persoane cu probleme penale, el spunand ca opinia sa este foarte bine cunoscuta, respectiv ca persoanele cercetate penal nu au ce cauta in fruntea statului. Iohannis a subliniat ca este nevoie ca principiul…

- „Aceste discuții sunt deocamdata discuții informale care se poarta. Eu cred ca voi fi informat oficial despre persoanele care vor fi propuse. Insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal, sau care au condamnari penale o cunoașteți.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca a solicitat ca in urmatoarea sedinta de Guvern, pe 31 ianuarie, sa se adopte ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie pentru declaratia 600 „pentru a le da posibilitatea sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600″. BREAKING:…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a marturisit, luni, la insistențele presei, ca a urmarit cateva episoade din serialul „Suleiman Magnificul”, și l-a atacat pe europarlamentarul Catalin Ivan, care afirma ca președintele PSD ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. „Am auzit un baiat foarte…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea s-a intalnit, joi, in jurul pranzului, cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu alti lideri social democrati, Partidul Social Democrat urmand sa decida luni, in sedinta Comitetului Executiv, care este componenta noului Cabinet.

- ”Apreciem in mod deosebit poziția domnului Iohannis” a spus președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa desemnarea Vioricai Dancila, ca premier, laudandu-l prima oara in acești termeni pe președintele țarii, considerat pana acum șeful „statului paralel” și dușmanul de moarte al social democraților.La randul…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- "In privinta domnului presedinte Iohannis, dincolo de elucubratiile unora si altora, presedintele a actionat pragmatic. Majoritatea parlamentara nu s-a modificat - este aceeasi - si presedintele nu putea sa faca altceva decat sa provoace o criza politica prelungita, cu numiri de premieri de nu stiu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarat, miercuri, ca, prin desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier, presedintele Klaus Iohannis “a ales stabilitatea” si a evitat intrarea Romaniei intr-o criza politica. “Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie si a altora…

- La iesirea din sediul DNA, Adrian Gadea a declarat ca a primit expertiza in format electronic si o va studia in perioada urmatoare. "O expertiza poate lamuri foarte multe lucruri, dar la acest moment, sa spun in ce sens va lamuri aceste lucruri, atata timp cat nu am apucat sa studiez, nu…

- Consultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid. Coalitia PSD-ALDE o sustine pe…

- Competentele lingvistice in limba engleza ale Vioricai Dancila, propusa premier de PSD, au fost puse la indoiala dupa ce europarlamentarul PSD a aparut intr-un scurt interviu raspunzand in romana la intrebari adresa in engleza. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat azi ca Dancila "stie engleza…

- Dupa ce luni seara, fostului premier al Romaniei Mihai Tudose i-a fost retras sprijinul politic, Partidul Social Democrat condus de Liviu Dragnea a facut public numele noului candidat la funcția de prim-ministru. Este vorba despre europarlamentarul Viorica Dancila, candidatura careia urmeaza sa fie…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Consultarile la Palatul Cotroceni au început miercuri la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE. „Am avut o întâlnire cu președintele României în acest format, PSD+ALDE, i-am prezentat președintelui în mod oficial și direct propunerea noastra”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- "Noi suntem de parere ca nu trebuie facute remanieri foarte largi. Daca o sa fie nevoie de ceva, se va discuta in coalitie, dar in principiu pozitia pe care o avem noi, ALDE, este aceea de a ne pastra portofoliile si cu aceeasi ministri", a afirmat Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Liviu Dragnea a aparut in fața presei, marți, unde a realizat un adevarat panegiric pentru Viorica Dancila, laudele mergand la superlativ. El a spus ca este un om al dialogului, parlamentar respectat la Bruxelles, atașata partidului, care va menține in permanența legatura cu partidul care a propus-o.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern. „Diecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”, a mai spus președintele PSD. ”Daca ii vom propune ca un actual membru sa nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. „Toti cei din Teleorman trebuie sa plecam din tara?“, a replicat liderul PSD. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea pentru Palatul Victoria. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Avocata lui Liviu Dragnea in Dosarul Tel Drum, Maria Vasii, a explicat ca exista in acest dosar un personaj politic, fost membru in Guvern, care prin declarațiile sale se autodenunța. Vasii anunța ca jurnaliștii și opinia publica vor avea acces la dosar ”cat de curand”. La un dosar accesul devine…

- Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. El spune, insa, ca va fi prezent la parada de Ziua Naționala a Romaniei, de la Arcul de Trimf. Tot acolo urmeaza sa fie prezent…