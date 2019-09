Stiri pe aceeasi tema

- Neatenția la volan face, din nou, victime. S-a intamplat la Sannicolau Mare, unde un motociclist de 38 de ani a ajuns la spital din cauza unui șofer neatent. The post Accident intr-un oraș din Timiș. Motociclist ranit appeared first on Renasterea banateana .

- Coliziune puternica in aceasta dupa-amiaza, in urma cu puțin timp, pe drumul ce leaga Jimbolia de Sannicolau Mare. Un tir și un tren s-au izbit din plin, iar trenul a fost deraiat de pe șine. Din primele informații, șoferul tirului incarcat cu floarea soarelui a fost ranit. Accidentul a avut loc la…

- Trei femei au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de o betoniera pe drumul judetean 156A, in localitatea Caciulesti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie...

- O femeie a ajuns la spital din propria-i vina, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș. Aflata pe scaunul de șofer, aceasta conducea, azi dupa-amiaza, dinspre Birchiș, inspre Faget, atunci cand a pierdut controlul volanului și s-a oprit intr-un pom. Femeia in varsta de 27 de ani conducea…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara, in Timiș intre Beba Veche și Valcani, pe un drum de piatra. Cel mai probabil din cauza vitezei, șoferul a pierdut controlul asupra volanului și a ajuns intr-un canal cu apa. Doi oameni și-au pierdut viața, atat șoferul, cat și pasagerul care era in mașina.…

- Accident mortal azi-dimineața, in jurul orei 2.00, in vestul țarii. Un barbat și-a pierdut viața și alte trei persoane au suferit rani serioase in urma unui accident care a avut loc in apropiere de localitatea Geoagiu, din județul Hunedoara. Incidentul s-a petrecut pe DN7. Conform ziardehunedoara.ro,…

- Un accident rutier a avut loc, marți, pe DN 17 C, la ieșirea din localitatea Telciu, unde un TIR a ajuns intr-un șanț. Din fericire nu sunt inregistrate victime. In urma cu aproximativ o ora, pe DN 17 C, la ieșirea din localitatea Telciu spre Fiad, un TIR incarcat cu ciment a derapat și a ajuns intr-un…

- Un accident rutier a avut loc marți dimineața, in jurul orei 07:20, in localitatea Pianu. In urma impactului dintre doua mașini, doua persoane au fost ranite. Potrivit ISU Alba, la fața locului au intervenit pompierii din Sebeș cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și doua ambulanțe (SMURD…