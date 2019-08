Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT care au preluat dosarul violențelor jandarmilor de la protestul din 10 august 2018 l-au reunit cu cel in care se cerceteaza lovitura de stat sesizata de Jandarmerie, pentru a fi cercetate concomitent. Pana acum, niciun jandarm nu a fost trimis in judecata, doar protestatari, potrivit…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata si fapta de neglijenta in serviciu in preluarea si gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Gropi adanci sub care se poate intra pentru a repara o mașina suspendata, o barna in locul unde pare sa fie un garaj, copaci, animale, camioane de haine vechi – așa arata curtea lui Gheorghe Dinca, descrisa de procurorul șef adjunct DIICOT. „Colegii mei cerceteaza haos”, a spus Georgiana Hosu, conform…

- DIICOT Craiova a preluat de la Parchetului de pe langa Tribunalul Olt ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni, judetul Olt, pentru a-l reuni cu un dosar privind disparitia unei alte adolescente de 18 ani, a declarat, pentru AGERPRES, prim-procurorul DIICOT Craiova, Ionut Ciprian…

- Vacanța lui Cristiano Ronaldo a fost intrerupta pentru cateva ore. Starul portughez al lui Juventus a ajuns la poliție pentru audiere in cazul "Football Leaks". Atacantul in varsta de 34 de ani a fost principala ținta in acest dosar. ...

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, este urmarit penal in ancheta DIICOT pentru publicarea pe Facebook a protocolului secret din 2016 intre Parchetul General și SRI, scrie Hotnews. Reprezentanții DIICOT au precizat, pentru Mediafax, ca procurorii au inceput ancheta in ...