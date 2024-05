Stiri pe aceeasi tema

- Un tata nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fetițele lui. Ionuț susține ca fosta lui partenera și-ar fi luat copiii și ar fi plecat la un barbat. Relația celor doi s-ar fi racit dupa 8 ani, pentru ca el era plecat in strainatate la munca.

- Iorgo trece printr-o situație dificila și spune ca nu iși poate vedea copilul in varsta de 4 ani, dupa ce a fost luat de mama. Fosta iubita ar fi plecat de la el in urma batailor suferite și s-a mutat la actualul concubin. In timp ce barbatul o acuza pe aceasta ca nu mai știe nimic de copil, Alina dezminte…

- De cateva zile, autoritațile din Serbia incearca sa gaseasca trupul neinsuflețit al fetiței de doi ani data disparuta pe 26 martie. Cei doi suspecți au fost duși de miercuri la groapa de gunoi unde ar fi aruncat cadavrul, dar barbații s-au contrazis in declarații in fața anchetatorilor, ceea ce le-a…

- Farul - FCSB 0-1, meciul care a adus titlul cu un pas mai aproape de vitrina roș-albaștrilor, a avut afișul unui derby, mai ales ca la Ovidiu se intalneau echipele care au luptat la baioneta pentru lauri in sezonul anterior. Chiar daca jocul nu s-a ridicat neaparat la spectaculozitatea partidei din…

- Detalii inedite ies la iveala despre destramarea trupei iubite de copii „Gașca Zurli”. Ionuț Varodi, cunoscut ca „Bucatarașul Lulu", a oferit pentru Click! noi informații despre desparțirea de formație și despre viitorul sau profesional.Intr-un interviu acordat publicației mai sus menționate, Ionuț…

- Anchetatorii au dezvaluit ce s-a intamplat in ziua dispariției lui Marian, tanarul care a fost gasit mort dupa aproape trei saptamani de la dispariție. Iata noi detalii halucinannte in cazul crimei de la stana.

- Sorin Anghel a fost ucis, in noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, la un hotel de la Padina. Oamenii legii au reușit sa obțina o filmare cu momentul concret al crimei. Cum arata firul evenimentului, de fapt. Cum a fost omorat Sorin Anghel „In cursul noptii de 10 spre 11 februarie 2024, politistii din…

- Soacra lui Cristi susține ca fiica ei, Victorița, care a plecat de acasa de duminica, ar fi fost batuta de barbat. Mariana spune ca astfel de episoade ar fi avut loc des și ca a vazut pe gatul femeii urme de violența.