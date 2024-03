Locația celui mai bătrîn copac din lume este ținută la secret Potrivit cercetatorilor, arborele aparține unei specii de pini pinon, care se numara printre arborii longevivi. Pinul osificat, care a fost numit dupa personajul biblic Matusalem, care a trait 969 de ani, este cel mai batrin copac de pe Pamint dintre cei descoperiți, scrie IFLScience. Se estimeaza ca arborele are o vechime de 4.789 de ani, daca nu chiar mai mult. Methuselah crește intr-o zon Citeste articolul mai departe pe noi.md…

