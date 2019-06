Donciu, ASUS: Piata de laptop-uri scade, desi romanii investesc mai mult in acest segment

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot castiga la bursa mai mult decat daca isi tin economiile in depozite bancare, iar factorii de decizie ar trebui sa incurajeze o participatie mult mai mare a populatiei la piata de capital, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti. "De ce…

- Peștele de import, care „a sufocat piața romaneasca”, ajunge adesea in țara deja expirat sau intr-o stare deplorabila, a declarat vineri Marius Pirvu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), informeaza Mediafax.„Am continuat controalele la peste de import,…

- Piata auto din Romania inregistreaza o crestere de 23% in primele 4 luni, fiind inmatriculate aproximativ 45.000 de masini, in timp ce in Europa cererea a scazut cu 0,4%, la 1,3 milioane de unitati, potrivit ACAROM, care citeaza datele ACEA.

- Potrivit unor surse Banca Romaneasca, parte a grupului elen National Bank of Greece, va fi preluata de EximBank. Romanii au concurat cu fondul de investitii J.C. Flowersm și Patria Bank, scrie financialintelligence.ro.„Tranzacția prin care EximBank va prelua Banca Romaneasca, detinuta de grupul…

- De-a lungul timpului oamenii au facut nenumarate declaratii de dragoste la adresa acestei minunate bauturi si nu cred ca pasiunea pentru cafea se va stinge vreodata. Cafeaua este prezenta in toate colturile lumii si dincolo de efectele benefice pe care le are asupra organismului nostru, pentru multi…

- Piata berii a inregistrat o usoara crestere in 2018, de 3%, atingand 16,6 hectolitri in volum, in timp ce consumul pe cap de locuitor a ajuns la 85 litri. Berile fara alcool au inceput sa fie tot mai consumate de romani, segmentul crescand cu 30% fata...

- Dupa mai bine de 10 ani de la cea mai grava criza imobiliara din Spania, romanii de acolo au reușit sa-și faca loc și in alte domenii ale economiei. Serviciile, agricultura și transportul sunt sectoarele cele mai active in ultimul an.

- Asociatia pentru Protectia Consumatorilor (APC) a realizat un studiu pe 36 de tipuri de condimente adaosuri pentru mâncaruri care se gasesc în toate supermarketurile din România.