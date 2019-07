Senatul american urmeaza sa se pronunte in zilele urmatoare asupra vetoului prin care Donald Trump se opune unei rezolutii vizand sa blocheze vanzari de rachete ghidate Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite (EAU), a anuntat joi liderul majoritatii republicane in Senat Mitch McConnell.



McConnell a precizat ca votul urmeaza sa aiba loc la 2 august, data la care parlamentarii intra intr-o vacanta de cinci saptamani, potrivit news.ro.



Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul democratilor, a adoptat saptamana trecuta trei rezolutii adoptate anterior de Senat, care prevad…