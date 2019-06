Donald Trump nu ar refuza informaţii compromiţătoare despre contracandidaţii la prezidențiale Intrebat de un jurnalist al postului ABC daca echipa sa de campanie ar accepta informatii compromitatoare, venite, de exemplu, din Rusia sau China, cu privire la contracandidati ai sai sau le-ar transmite Biroului Federal de Investigatii (FBI), Donald Trump a raspuns: 'Cred ca voi le faceti probabil pe ambele'. Si apoi a continuat: 'Daca cineva ar suna dintr-o tara, (de exemplu) Norvegia, (spunand) 'Avem informatii despre adversarul dumneavoastra', cred ca as vrea sa aud'. Presedintele Trump sustine ca in acest caz nu ar fi vorba de amestec in alegerile americane. 'Nu este vorba de amestec,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller va susține miercuri o declarație de presa la 18.00, ora României, cu privire la investigația privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, a anunțat Departamentul de Justiție, relateaza Reuters. Va fi prima sa declarație publica despre…

- Comisia Informatiilor - asupra careia republicanii detin controlul - l-a convocat pentru ca Donald Trump Junior sa revina asupra anumitor puncte din ancheta procurorului special Robert Mueller, care a conchis ca nu existaprobe ale unei complicitati intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump…

- Fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump a acceptat, in cele din urma, sa fie audiat de o comisie a Senatului in luna iunie in cadrul anchetei privind un posibil amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, potrivit media americane, relateaza AFP. Comisia pentru Informatii,…

- Donald Trump Jr, fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump, a acceptat sa fie audiat de o comisie a Senatului in luna iunie in cadrul anchetei privind un posibil amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016. Donald Trump Jr., in varsta de 41 de ani, a fost convocat de Comisia…

- "Am fost foarte surprins", a spus presedintele republican la o zi dupa anuntarea convocarii. ''Fiul meu a fost complet exonerat de procurorul special Robert Mueller care, sincer, nu-l place pe Donald Trump'', a spus el, referindu-se la procurorul special care a investigat suspiciuni de colaborare…

- Adam Schiff, reprezentant democrat din California, a fost unul dintre cei mai activi sustinatori ai investigatiilor privind o posibila interferenta a Rusiei in campania prezidentiala din 2016 din SUA, in urma careia Trump a ajuns la Casa Alba. "Congresmenul Adam Schiff, care timp de doi ani…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei, a declarat, luni, ca "exista o oportunitate de a redefini o multime de lucruri" in relația Rusiei cu SUA, dupa publicarea concluziilor raportului intocmit de procurorul special Robert Mueller cu privire…

- Procurorul special Robert Mueller si-a realizat ancheta cu privire la o posibila complicitate intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump fara sa spuna cu cuvant, insa miile de pagini pe care le-a intocmit in timpul procedurii vorbesc despre el, scrie AFP, conform News.ro.Citește…