- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat sambata The New York Times de comiterea unui "act virtual de tradare" prin publicarea de informatii potrivit carora Statele Unite ale Americii isi multiplica intruziunile digitale in reteaua electrica ruseasca, relateaza duminica AFP.Citește și: Demisie…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…

- Desi razboiul comercial s-ar putea apropia de un posibil armistitiu, incercarea Chinei de a deveni lider mondial este acum mai putin probabila. Din fabrica lumii, in cateva decenii China ar putea ajunge doar o mica uzina. Primele economii ale lumii, aflate intr-un conflict comercial de mai bine de…

- Donald Trump, a declarat, vineri, in timpul unei deplasari in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, ca America e "plina" și nu mai are capacitatea de a primi migranți. Președintele SUA a transmis un mesaj clar și concis contra imigratiei ilegale. "Sistemul nostru este complet,…

- Presedintele american Donald Trump a cerut miercuri Rusiei sa-si retraga trupele mobilizate la sfarsitul saptamanii trecute in Venezuela, luand in calcul toate optiunile pentru plecarea lor din aceasta tara din nordul Americii de Sud aflata in haos.