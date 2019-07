Doliu - A murit mogulul muzicii japoneze Mogulul divertismentului din Japonia, Johnny Kitagawa, cel care a influentat industria muzicala nationala timp de peste o jumatate de secol, a decedat marti la un spital din Tokyo in urma unui infarct, a anuntat biroul sau, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres.

Kitagawa, care a fondat in 1962 ''Johnny & Associates'', o importanta companie de productie si agentie specializata in descoperirea talentelor, a cazut inconstient la data de 18 iunie si a fost transportat la spital.



Compania sa a produs o serie de formatii masculine, printre acestea numarandu-se SMAP, Arashi, Kinki… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

