Doința Oancea, schimbare radicală. “Am o familie bogată, sunt mai cochetă, mai pe lux. Sunt un pic răsfățată” 2019 s-a dovedit anul schimbarii pentru Doinița Oancea. Dupa mai bine de un deceniu de roluri de fata sarmana, bruneta a aterizat, in sfarșit, pe poziții privilegiate. In noul serial de la Antena 1, “Sacrificiul”, care va fi difuzat din toamna, actrița interpreteaza o fata de bani gata. Cu o drama care-i cam incurca viața, dar de bani gata. Doinița a fost “Minodora” in “Inima de țigan” și “Regina”, apoi, “Tanța” in “Fructul oprit”. Parea ca s-a lipit de ea tipologia fetei sarmane. Iata insa ca lucrurile s-au schimbat, iar actrița de 36 de ani s-a scuturat de aceasta imagine. “S-a terminat «Fructul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

