Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii locali participanți la Zilele recoltei din Cluj-Napoca au donat și în acest an o cantitate de 1000 kg de legume și fructe pentru persoanele aflate în nevoie. „Mulțumesc producatorilor pentru sprijinul acordat celor care au nevoie de solidaritatea noastra! Am…

- In ziua de 12 septembrie a.c., politistii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu politistii din cadrul Poliției Orașului Costești și din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, au efectuat verificari la agenti economici de pe raza celor doua localitati, cu…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost depistat, in trafic, transportand cu un autoturism cantitatea de 50.000 de tigarete de contrabanda, a informat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, luni, in jurul orei 20,00, politisti din cadrul Directiei…

- • O situatie de-a dreptul incredibila se gaseste in cel mai mare cartier rezidential din municipiul Iasi, acolo unde s-a descoperit ca lipseste o suma de aproape 4 miliarde de lei vechi • Totul s-a aflat dupa ce vechiul administrator al imobilelor a fost inlaturat din functie, iar Serviciul de Investigare…

- Procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brașov, polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, reprezentanți de la Direcția de Sanatate Publica și Garda de Mediu au descins in aceasta dimineața la depozitul de deșeuri nepericuloase al Fin-Eco, pentru efectuarea de cercetari…

- Asociația care a organizat o tabara pentru copii in Tokyo a fost sancționata de catre Ministerul Turismului in urma autosesizarii pentru ca niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat la sediul instituției conform invitației trimise.Asociația a fost sancționata cu suma de 50.000 de lei.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu a deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in cazul copiilor romani blocati pe aeroporturi din strainatate. Asta dupa ce IPJ Gorj s-a autosesizat, joi, in aceeași cauza. „La data de 27.06.2019, organele…

- Opt poștași din Alba care nu au livrat peste 10.000 de plicuri destinatarilor din județ sunt cercetați sub control judiciar de procurori. Timp de doua luni, ei nu mai pot desfașura activitatea de factor poștal. Corespondența nelivrata de poștași provenea chiar de la instanțele de judecata ori furnizorii…