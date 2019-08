Doi minori, plecați de acasă în urmă cu câteva zile, au fost recuperați de polițiști Un cetațean din Lupeni a sesizat poliția ca de trei zile, din data de 6.08.2019, nepotul de 16 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Barbatul le-a spus polițiștilor ca nepotul avea obiceiul sa plece de acasa, dar revenea de fiecare data. De la sesizarea depusa de unchiul acestuia, polițiști au reușit sa-l depisteze și l-au dus la sediul poliției pentru a fi audiat. Dupa ce au depistat ca nu a fost victimizat și nu a comis nici o infracțiune, baiatul a fost incredințat unchiului. Tot cu dor de duca a fost și o adolescenta in varsta de 13 ani, care a plecat de acasa in seara zilei… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

