- Politistii din Cimpeni l-au retinut pe un barbat care este cercetat pentru violenta in familie. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 21 martie 2019, politistii din cadrul Politiei Orasului Cimpeni au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore,…

- Doi barbati din comuna Sihlea au fost arestati, la finele saptamanii trecute, ei fiind acuzati de furt si distrugere prin incendiere, dupa ce au spart o locuinta cu scopul de a sustrage bunuri. Pentru a-si sterge urmele, cei doi au incendiat casa. Fapta a fost comisa la jumatatea lunii februarie, iar…

- Un brașovean, in varsta de 45 de ani, a fost reținut, miercuri, și este cercetat pentru violența in familie și amenințare, dupa ce si-ar fi agresat soția și fiica. Potrivit polițiștilor, intre cei doi soți s-a iscat un conflict, care pe fondul geloziei a dus imediat la violența. „Pe fondul unei crize…

- Ieri, 13 februarie 2019, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizati de catre o femeie de 32 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, sotul sau, in varsta de 35 de ani, a agresat-o in urma unor discuții contradictorii. Pe numele barbatului, politistii…

- In ultima saptamana, politistii din Alba au emis alte 5 ordie de protectie provizorii, pentru fapte de violenta in familie. Politia reaminteste faptul ca nerespectarea oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul de protectie provizoriu constituie infracțiune. Astfel, la data de 30 ianuarie 2019,…

- Cinci barbati din Alba s-au ales cu dosare penale pentru violenta in familie, in ultima saptamana. Politistii au emis ordine de protectie provizorii, pentru persoanele amenintate de agresori. Unul dintre ei a fost retinut, dupa ce si-a batut tatal vitreg. Miercuri, 30 ianuarie, politistii Postului…

- La data de 25 ianuarie 2019, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos i-au identificat pe doi barbati, de 42 si 59 de ani si pe un minor, de 17 ani, toti din comuna Salistea, judetul Alba, ca persoane banuite de taierea ilegala si furtul unui numar de 42 de arbori, fapte in legatura cu care…

- La data de 14 ianuarie a.c., politisti din cadrul Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat, de 55 de ani, din comuna Vagiulești, nu a depus arma letala de vanatoare, la un armurier autorizat, in termen de 10 zile de la data expirarii valabilitații…