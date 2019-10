Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit agentiilor de presa TASS si Interfax, care citeaza ambele o sursa anonima, trei diplomati americani au fost arestati luni in jurul orei locale 18:00 (15:00 GMT) la iesirea din tren in gara Severodvinsk.Cei trei diplomati au fost coborati dintr-un tren in gara Severodvinsk, intrucat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov nu a fost 'tentat' sa intoarca din drum avionul deasupra Atlanticului in timp ce se indrepta saptamana trecuta spre Adunarea Generala a ONU - dupa exemplul fostului prim-ministru Evgheni Primakov -, cand a aflat ca mai multor responsabili rusi care…

- Publicarea miercuri a transcriptului convorbirii telefonice intre presedintii SUA si Ucrainei, Donald Trump, respectiv Volodimir Zelenski arata ca orice contact cu Casa Alba poate de acum incolo incalca normele de confidentialitate, a declarat miercuri seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de…

- Publicarea miercuri a transcriptului convorbirii telefonice intre presedintii SUA si Ucrainei, Donald Trump, respectiv Volodimir Zelenski arata ca orice contact cu Casa Alba poate de acum incolo incalca normele de confidentialitate, a declarat miercuri seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca Statele Unite trebuie sa renunte la sanctiunile „ilegale” impuse regimului de la Caracas, informeaza agentia rusa de presa TASS.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, se va intalni pe 2 septembrie, la Moscova, cu omologul sau din Iran, Javad Zarif, pentru a discuta despre criza din Golful Persic, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire. Fiul unui general comunist, ajuns lider USR-PLUS! Serghei Lavrov si…

- Pe 30 iulie 2019, premierul R. Moldova Maia Sandu a acordat un interviu Agenției de presa ruse TASS. Interviul este important din doua puncte de vedere. Primul: prefațeaza vizita premierului Maia Sandu la Moscova, care va avea loc în toamna. Al doilea: un asemenea…

- Guvernul german a criticat duminica autoritațile ruse pentru reținerea a cel puțin 800 de persoane în timpul unor demonstrații organizate sâmbata la Moscova, relateaza Mediafax citând Reuters."Arestarile nu au fost în concordanța cu caracterul pașnic al protestatarilor…