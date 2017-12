Din păcate e adevarat! Anunțul făcut despre Rihanna: „A murit” Celebra cantareața Rihanna este in doliu. Unul dintre verișorii artistei a murit. Anuntul trist a fost facut chiar de artista, pe conturile de socializare ale artistei. Ravon Kaiseen Alleyne, verisorul Rihannei in varsta de 21 de ani, a fost impuscat mortal in Barbados, iar la scurt timp celebra artista a facut public un mesaj sfasietor. ”RIP, verișorule! Nu-mi vine sa cred ca aseara de țineam in brațe. Nu m-am gandit nicio clipa ca aceea va fi ultima data cand voi simți caldura corpului tau. Te voi iubi mereu, omule”, a scris Rihanna in dreptul fotografiei in care apare alaturi de tanarul care… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Rihanna i-a adus un omagiu verișorului ei, alaturi de care și-a petrecut Craciunul, și care a fost impușcat mortal in urma cu o zi. Cantareața, care s-a aflat acasa, in Barbados, de sarbatori, cere sa se puna capat violenței cu arme, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram.

- Rihanna este in doliu, dupa ce unul dintre verii sai a fost impuscat mortal, in Barbados. Pe retelele de socializare, celebra artista a urmcat mai multe imagini cu ruda sa si cu tag-ul #endgunviolence.

- Celebra cantareața nu va uita niciodata aceste zile de Craciun! Verișorul ei, de doar 21 de ani, și-a pierdut viața, in Barbados, la doar cateva ore dupa ce a sarbatorit Craciunul cu artista și familiile lor. Rihanna, copleșita de durere dupa moartea verișorului ei Zile triste pentru Riri! Verișorul…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Dupa celebra oaie, statuia vie, așa cum a numit-o ministrul Daea, iata ca șeful de la Agricultura a declanșat o alta operațiune: cea a șosetelor de lana! Ministrul Petre Daea și angajații Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au comandat peste 600 de perechi de ciorapi de lana din Tilișca.…

- UPDATE ora 8.50: Doua dintre persoanele ranite au murit, una a fpst preluata de o ambzlanta si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, iar cea de-a patra se afla la locul tragediei. Patru persoane au fost ranite in urma ...

- Heinz Wolff, un celebru om de stiinta si prezentator TV, a decedat la varsta de 89 de ani. Anuntul a fost facut de presa din Marea Britanie. Conform jurnalistilor, inventatorul german a suferit o criza cardiaca. A

- Tragedie la Combinatul Oltchim! Un barbat in varsta de 48 de ani a murit, iar altul de 50 de ani a fost ranit grav dupa ce au cazut patru metri in gol. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu.

- "RSC Anderlecht a aflat astazi vestea trista a decesului tatalui lui Alexandru Chipciu, Clubul ii doreste jucatorului si familiei sale curaj in aceasta perioada cel putin dificila", a scris Anderlecht. Tatal lui Chipciu era bolnav de mai mult timp, iar gruparea din capitala Belgiei i-a permis…

- Are un stil vestimentar exatravagant, iar asta costa! Insa, pentru Riri nu banii conteaza, ci modul in care se prezinta și daca reușește sa epateze de fiecare data cand iese din casa. Ei bine, noi zicem ca i-a ieșit, caci artista a purtat niște șosete pe care nimeni nu și le-ar permite, in mod obișnuit.…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert, conform CNN, scrie news.ro.Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: "Guvernul…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu a declarat pentru Libertatea ca trecerea in neființa a Regelui Mihai inseamna dispariția unui ”fost șef de stat de vremuri grele”.Citește și: Regele Mihai I a murit ”A murit un fost șef de stat. Din patru am ramas trei. A fost un șef de stat…

- Regele Mihai I al Romaniei s-a stins din viața azi, la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut dupa ce Casa Regala a Romaniei anunțase in 6 noiembrie ca starea de sanatate a Majestații Sale s-a agravat.

- Clipe dramatice pentru Elton John. Cantaretul britanic a pierdut-o azi pe cea mai importanta persoana din viata lui - pe mama sa. Sheila Eileen Dwight a murit in aceasta dimineata. Iar artistul a dat frau liber emotiilor pe pagina sa personala de Instagram. Durerea este cu atat mai mare cu cat cei doi…

- Primul deces din cauza lipsei tratamentului cu imunoglubulina s a inregistrat in aceasta dimineata. Anuntul a fost facut de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. O femeie din Alba a murit dupa ce nu a primit tratamentul cu imunoglobulina.Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta dimineata…

- Marti, Dan Ciotoi, solistul formatiei Generic, a ajuns de urgenta la spital, iar medicii au decis sa il opereze imediat. Artistul in varsta de 61 de ani a primit un diagnostic cumplit. Cantaretul i-a fost descoperita o tumora la glanda parotida si a fost nevoit sa se opereze urgent. Potrivit medicilor,…

- Actrita Cristina Stamate, in varsta de 71 de ani, a murit la Spitalul Floreasca, luni dimineata, la 4 zile dupa decesul Stelei Popescu. Actrita a fost internata de cateva zile, in stare grava, fiind adusa de un echipaj SMURD. Potrivit unor surse medicale, actrita era inconstienta, deshidratata, cu hipertensiune.A Avea…

- Un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Bucuresti – Ilfov a ajuns la locuinta actritei, care se afla in stare grava. Medicii urmeaza sa stabileasca daca actrita necesita transportul la spital. Alis Grasu, managerul Serviciului Judetean de Ambulanta Bucuresti – Ilfov, a declarat pentru Libertatea ca…

- Dupa ce trupul neinsuflețit al actriței a fost ridicat de brancardierii de la IML, angajata unui restaurant de pe strada Stelei Popescu a aprins o lumanare in fața casei artistei. ”Am aflat vestea trista in legatura cu doamna Stela Popescu și e pacat ca inca nimeni nu s-a gandit sa aprinda și o lumanare.…

- STELA POPESCU. Stela Popescu ar fi murit de fapt de miercuri, lasa sa se ințeleaga actorul Alexandru Arșinel. "Ea și mintea. Din punct de vedere al sanatații era o micinoasa. Nu s-a plans...

- Doliu in Romania. A murit celebra actrita Stela Popescu Actrița Stela Popescu a murit, joi, in locuința ei, la virsta de 81 de ani. Potrivit reprezentanților ISU, citați de Realitatea TV, la ora 15:32 a fost primit un apel la 112 prin care se anunța ca actrița Stela Popescu a fost gasita in curtea propriei…

- Bine cunoscuta actrita Stela Popescu, care urma sa implineasca 82 de ani, a murit azi, la domiciliul ei. Anunțul a fost facut de fiica sa adoptiva. Actrița era diagnosticata, de mai mulți ani, cu diabet.

- Actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Aceasta fost gasita decedata de un membru al familiei, la domiciliul actritei, scrie presa de peste Prut.Stela Popescu s-a nascut intr-o familie de invațatori modești.

- Peter Berling a murit la varsta de 83 de ani. Anunțul trist a fost facut de agenția producatorului. Acesta locuia in Italia de mai mulți ani. Peter Berling locuia inca din anii 60 in Italia, la Roma, deși era din Germania. Peter Berling a jucat in peste 140 de filme și a devenit cunoscuta datorita…

- Della Reese, a murit luni la varsta de 86 de ani. Aceasta a fost actrita, cantareata de jazz, gospel si pop, dar si gazda de talk-show-uri televizate.In 1953 a semnat primul contract profesionit, cu Jubilee Records, pentru inregistrarea a sase albume. In 1969 si-a inceput cariera in televiziune, unde…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, transmite, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora, acuzand ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai. Intr-un comunicat postat…

- Actrita de origine germana Karin Dor a murit, la 79 de ani, într-un azil din Munich. Ea a fost cunoscuta pentru celebrul rol din &"You Only Live Twice&", în care îl seduce pe James Bond, jucat de Sean Connery.

- Doliu in lumea muzicii de la noi, dupa ce un artist cunoscut a incetat din viata. Anuntul mortii a fost facut de unul dintre apropiatii sai, care este si primar. Familia si prietenii sunt in...

- Starea Regelui Mihai s-a agravat, acesta fiind extrem de slabit, potrivit unui comunicat al Casei Regale. Principesa Margareta si Principele Radu s-au intors, duminica seara, in Elvetia si vor stabili alaturi de medici tratamentul Regelui. „Altetele Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta si Principele…

- Starea Regelui Mihai s-a agravat, acesta fiind extrem de slabit, potrivit unui comunicat al Casei Regale. Principesa Margareta si Principele Radu s-au intors, duminica seara, in Elvetia si vor stabili alaturi de medici tratamentul Regelui. „Altetele Lor Regale Principesa Mostenitoare Margareta si Principele…

- Vestea despre cea mai indragita a momentului i-a bulversat pe afnii acesteia de pe rețelele de socializare. Delia, caci despre ea este vorba, a anunțat pe Instagram ca nu are de gand sa se lase de fumat, lucru care i-a enervat pe unii critici de pe Instagram. „Nu vreau sa mor sanatoasa. Chill (n.r.…

- La nici o saptamana de cand a fost operata de urgenta la un picior, Mara Banica a chemat alarmata ambulanta. Jurnalista se afla in platoul de la „Acces Direct”, dupa ce a marturisit ca are palpitatii si si-a rugat colegii sa sune imediat la serviciul unic de urgenta 112. Cum alarma s-a dat in cadrul…

- Inventatorul danez Peter Madsen a recunoscut in fata autoritatilor ca a transat corpul jurnalistei suedeze Kim Wall, contrazicandu-si astfel declaratiile anterioare. Barbatul are acum o alta versiune a povestii si sustine ca ziarista s-a intoxicat cu monoxid de carbon, informeaza The Guardian.Politia…

- Toata lumea a scris despre noua linie de produse cosmetice a Rihannei, lansata la inceputul lunii Septembrie. Drept dovada, Fenty Beauty s-a bucurat de mare succes imediat, iar la doar o luna de la data lansarii brandul a beneficiat de reclama gratuita estimata la 72 de milioane de dolari. Altfel spus,…

- Fiul pianistului Iosif Prunner si al Ileanei Yvonne Prunner, ruda cu dirijorul Constantin Silvestri, Iosif Ion Prunner vorbeste despre familia sa, prezenta timp de trei generatii, adica de peste 100 de ani, pe scena Ateneului Roman, si despre cum a dus mai departe vocatia familiei

- Veste extrem de trista! Monica Dascalu, prezentatoarea de la Pro Tv, trece prin momente cumplite, dupa ce a aflat ca tatal sau s-a stins din viata. Ingenuncheata de durere, prezentatoarea TV a impartasit vestea trista pe care a primit-o cu prietenii. Iar pe pagina de Facebook a scris un mesaj emotionant…

- La cațiva metri de locul unde s-a nascut celebra diva pop Rihanna, autoritațile din Barbados i-au dedicat o strada care va purta numele artistei originare din aceasta insula. Potrivit ziarului spaniol ABC, locuitorii din Westbury New Road, strada din capitala Bridgetown unde s-a nascut vedeta pop…

- Dan Negru a postat astazi pe contul sau de socializare un anunț despre un profesor mare de matematica ce a decat in urma cu mai bine de 10 ani. Este vorba despre Grigore Gheba, pe care prezentatorul TV și l-a amintit in timp ce se afla la volan.

- Una dintre actritele care au jucat in “A Room with a View”, dar si in “My Family”. Anuntul trist a fost facut de reprezentantul ei, care a marturisit unde si-a petrecut ultimele zile din viata. Regretata stea a filmului din Regatul Unit avea 81 de ani.

- Principesa Marina Sturdza a murit, informeaza jurnalista Marilena Rotaru, conform unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Descendenta a unei importante familii nobiliare, Principesa Marina Sturdza a trait o viata asemanatoare unui film: a trait in exil, a fost, pe rand, jurnalista, vicepresedintele…

- Dar, daca soarta cruda nu ar fi rapit-o pe cantareața, anul acesta, Denisa ar fi implinit 28 de ani și, ca in fiecare an, pe 13 decembrie, satul ei natal ar fi fost in sarbatoare, scrie spynews.ro. Acum insa, rudele ei se pregatesc pentru o pomana mai trista ca niciodata, la care sa ii invite pe…

- Rihanna este una dintre cele mai in voga cantarețe, are concerte internaționale de milioane de dolari și o mulțime de fani in intraga lume. Cand vine vorba de confort, artista nu se sfiește sa investeasca sume urașe de bani.

- In urma cu o saptamana, actrita Olga Tudorache a fost internata de urgenta, la Spitalul Elias din Capitala, cu suspiciunea unui atac cerebral. Pe retelele de socializare s-a propagat „anuntul” ca „marea doamna a teatrului romanesc” a murit.

- Ileana Badiu trece prin momente dificile dupa ce prietena ei cea mai buna, pisica pe care a crescut-o timp de 17 de ani, a murit. Ea a facut anuntul cumplit pe Facebook, unde a povestit ca Matilda, felina de care a avut grija timp de aproape doua decenii, a murit, scrie wowbiz.ro „A murit Matilda, sufletul…

- Dupa ce a fost in centrul unui scandal uriaș din cauza comportamentului pe car el-a avut dupa ce Denisa Raducu a murit, Liviu Dovleac pare sa fi decis sa faca "pasul inapoi". Mai exact, acum, dupa ce a ieșit la iveala faptul ca profita din plin de numele și de drepturile de autor ale Denisei,…

- Cultura satmareana este in doliu. Indragitul actor Vasile Blaga a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost facut de catre fiul acestuia Aldo Blaga. Iata mesajul postat pe Facebook de catre Aldo: „Aldo aici – voi scrie in numele lui pentru ca știu ca așa ar fi vrut și el sa o faca insa de […]

- Bunica lui Brad Pitt a murit la 95 de ani. Batrana fusese abandonata intr-un azil in urma cu zece ani, chiar de actor. Betty Russel, bunica cunoscutului actor Brad Pitt, a murit la varsta de 95 de ani, intr-un azil de batrani. Acolo o lasase actorul in urma cu zece ani. Din pacate, aceasta nu a mai…

- Liudmila Belousova, dubla campioana olimpica, a incetat din viața la 81 de aniEa il avea partener pe Oleg Protopopov. Impreuna, ei au caștigat titlul olimpic in 1964 la Innsbruck și din nou patru ani mai tarziu la Grenoble.Cuplul sovietic a fost de asemenea de patru ori campion…