- Adelina, sora Denisei Raducu, a venit in Romania si a facut noi dezvaluiri dureroase despre moartea regretatei cantarete de muzica de petrecere. Marti, 23 ianuarie, este ziua in care se implinesc 6 luni de la disparitia Denisei Raducu de pe aceasta lume. Sora regretatei artiste a pasit in casa surorii…

- Moartea solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este tratata ca suspecta de catre Politia Metropolitana, care a confirmat ca dosarul intocmit a fost transferat spre investigatie medicilor legisti

- Politia britanica a anuntat, marti, ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan, luni, la varsta de 46 de ani, nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Decesul solistei trupei irlandeze The Cranberries este tratat, momentan, de politia londoneza drept „inexplicabil". Un comunicat al Metropolitan Police a confirmat informatia si a anuntat ca trupul neinsufletit al artistei a fost gasit in hotelul Park Lane. Presedintele irlandez, Michael D Higgins,…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O'Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a...

- Cyrille Regis, 59 de ani, una dintre legendele fotbalului din Marea Britanie, a murit, duminica, dupa un atac de cord. Regis a jucat pentru echipe ca West Bromwich Albion, Coventry City, Astron Villa si Wolverhampton si a bifat cinci selectii in nationala Angliei. A cucerit FA Cup in 1987, cu Coventry…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie libertatea.ro.

- "Viata nu-mi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut totul. Urasc epoca asta", a explicat actorul in varsta de 82 de ani la finalul interviului cu Valerie Trierweiler intitulat "Moi, Delon: l'interview de sa vie".

- Juan Carlos Garcia, fostul fundas al echipei Wigan Athletic si al nationalei din Honduras, a murit la varsta de 29 de ani, a anuntat echipa britanica pentru care a evoluat. Fostul fotbalist fusese diagnosticat cu leucemie in 2015.

- Previziunile lui Kerrie Erwin in timpul emisiunii Sunrise on sunday au socat. Ceea ce a declarat in emisiune despre familia regala este peste asteptari. Este vorba despre prezicatoarea care a pronosticat moartea printesei Diana si a lui John Kennedy.

- O doctorita a murit dupa ce a lucrat o tura de 18 ore. Femeia, in varsta de 43 de ani, a suferit un atac cerebral chiar in fața unei paciente. Zhao Bianxiang, specialist in boli respiratorii, a fost gasita fara puls, pe data de 29 decembrie. Colegii ei s-au straduit sa o salveze, insa nu au mai putut…

- O doctorita din China s-a prabusit in fata pacientei ei si a decedat, intr-un mod tragic, dupa ce a suferit un atac cerebral la sfarsitul unei ture de 18 ore. Specializata in penumologie, Zhao Bianxiang, in varsta de 43 de ani, a fost gasita fara suflare, dupa ce a lesinat, pe data de 29…

- Erica Garner era fiica activistului Eric Garner, care a murit in 2014, la New York, dupa ce a fost supus unor abuzuri de catre un politist alb, in legatura cu un presupus trafic ilegal cu tigari. Eric avea 43 de ani, iar ultimele sale cuvinte "Nu pot respira", au devenit un slogan pentru activiștii…

- Au trecut cinci luni de la moartea Denisei Manelista și familia inca mai jelește pierderea tinerei artiste. Recent, tatal acesteia a rupt tacerea și a facut o declarație la care nimeni nu se aștepta!

- Cunoscutul cineast Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.] Gerald B. Greenberg a murit vineri la varsta de 81 de ani. Acesta a fost un renumit cineast, premiat…

- Unul dintre cei mai respectați medici din orașul Birlad, directorul Spitalul Municipal de Urgența „Elena Beldiman”, Viorel Petcu, a incetat din viata, duminica, dupa ce a pierdut lupta cu boala incurabila.

- Warrel Dane, solistul trupelor Nevermore si Sanctuary, s-a stins din viata la doar 56 de ani. Teribila veste i-a luat prin surprindere pe fanii indragitului cantaret. Artistul a murit din cauza unui atac de cord. A

- Simon Dickie, dublu campion olimpic la canotaj, a murit la varsta de 66 de ani, in urma unui accident stupid, informeaza romaniatv.net. Acesta a cazut de la etajul 3 al apartamentului in care locuia. A

- Marinarii si personalul auxiliar de la bordul submarinului argentinian ARA San Juan ar fi murit instant si fara sa simta vreo durere, a explicat un fost ofiter din marina americana. Specialistul in acustica Bruce Rule a ajuns la concluzia ca submarinul a fost distrus in 40 de milisecunde,…

- Doliu imens in lumea politica de peste granita! Primul presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Mosanu, a murit azi, la varsta de 85 de ani. Politicianul s-a stins in apartamentul sau din cartierul Telecentru al capitalei.

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Tot intr-un comunicat, difuzat de Palatul Elysee miercuri dimineata, presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu artistului. Decesul a avut loc in casa lui din Marnes-la-Coquette, din vestul Parisului, unde fusese adus dupa ce petrecuse sase zile internat intr-o clinica, potrivit unui…

- Lacrimi si durere pentru Denisa, tanara de 17 ani, care a murit in accidentul teribil din Galati. La scurt timp dupa ce tanara a incetat din viata, pe retelele de socializare au aparut mesaje cutremuratoare.

- Un anunt dramatic a intristat lumea artistica internationala. Unul dintre membrii grupului care a compus hitul "The Lion Sleeps Tonight" in anii 1960 a murit. El a incetat din viata in locuinta pe care o avea California. Regretatul artist avea 70 de ani.

- Nikola Spear, tenismenul care a obtinut prima victorie cu 6-0, 6-0, la un turneu de Grand Slam, a murit la varsta de 78 de ani. Sarbul si-a adjudecat acest triumf in 1969, la Roland Garros, cand l-a invins pe Daniel Contet fara sa cedeze vreun game.Nikola Spear va ramane in memoria fanilor tenisului…

- Deși s-a vorbit despre cancerul la ficat care ar fi rapus-o, persoana amintita vorbește despre o alta problema de sanatate pe care Denisa ar fi avut-o și cu care s-ar fi luptat mai bine de un an: „Denisa ar fi avut cancer ovarian pe care și-ldescoperise cu multa vreme inainte. Metastazele au ajuns și…

- Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu, a murit, la varsta de 70 de ani. Decesul sau a fost anuntat, pe Facebook, de Doina Uricariu, fost director al Institutului Cultural Roman (ICR) din New York. ”Am aflat ca a murit Camil Petrescu, fiul lui Camil Petrescu. Dumnezeu…

- Lumea artistica din Romania a fost cutremurata, in decurs de numai cateva zile, de moartea a doua mari actrițe. Joi, aproape de ora 16:00, STIRIPESURSE.RO informa, in premiera in presa, ca Stela Popescu a incetat din viața. Azi, și Cristina Stamate a murit, dupa o crunta boala, fiind internata chiar…

- Cristina Stamate a murit la varsta de 71 de ani. Actrița fuseste internata, saptamana trecuta, la spitalul Floreasca din Capitala, chiar in ziua in care Stela Popescu a murit. „Inca o veste napraznica indoliaza teatrul Romanesc de revista. Odihnește-te in pace, CRISTINA STAMATE 08.09.1946 -27.11.2017”,…

- Oana Pellea a criticat dur publicul și organizatorii ultimului spectacolul in care Stela Popescu a evoluat. Fiica celebrului Amza Pellea le-a reproșat tuturor ca nu au chemat ambulanța dupa ce Stelei Popescu i s-a facut rau in timpul evenimentului, actrița avand nevoie de ajutor medical.Actrița…

- Stela Popescu a murit. In aceasta dupa-amiaza marea actrița a Romaniei a fost gasita fara suflare in propria locuința de catre fiica sa adoptiva, care a sunat rapid la 112, insa specialiștii nu au mai putut face nimic pentru ca artista era deja moarta.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a scris pe Facebook: ”Moartea actritei Stela Popescu lasa un gol imens nu doar in lumea culturala a Romaniei, ci, mai ales, in sufletele noastre, ale celor care am apreciat-o si indragit-o atat de mult! Dumnezeu sa o odihneasca in pace!”. …

- Mircea Diaconu a precizat ca o aprecia pe Stela Popescu, desi nu au lucrat niciodata impreuna, in film sau tetru. „Nu am lucrat niciodata cu ea, nici la film, nici la teatru. Ea a fost pe tronsonul variete si nu ne-am intersectat. Dar, fireste, suntem putini, ne stim intre noi. Chiar nu imi…

- Pe langa talent, toata Romania a admirat-o pe Stela Popescu pentru frumusețea naturala, dar și pentru podoaba capilara. Totuși, frumusețea parului se datoreaza unei experiența extrem de neplacuta din copilarie. Stela Popescu a pacalit moartea la 5 ani. Fara doar și poate, unul dintre punctele forte…

- Stela Popescu a murit "Imi vine greu sa vorbesc despre Stela, care a fost o artista unica, unica. A semanat numai cu ea, o artista frumoasa, prezentabila, inteligenta, cu multa inspirație, cu...

- Veste teribila in teatrul romanesc. A murit marea actrita Stela Popescu. Conform primelor informatii, actrita Stela Popescu a facut stop cardiac. Actrita Stela Popescu a fost gasita de SMURD, in curtea casei ei, ea nemaiputand fi resuscitata. Actrita avea 80 de ani si zilele trecute a fost premiata…

- Stela Popescu a murit! Actrita in varsta de 81 de ani a fost gasita moarta in curtea casei sale. Din primele informatii, se pare ca a suferit un stop cardio-respirator. In vara, Stela Popescu a marturisit ca sufera de diabet și era nevoita sa ia niște medicamente „jumatate de ora pe zi”!!! Medicii chemati…

- Adelina, sora Denisei Raducu a facut declaratii cutremuratoare despre ultimile luni din viata iubitei artiste. Denisei Raducu a sperat pana in ultima clipa ca se va vindeca si va scapa de cumplita boala.

- Tatal regretatei Denisa a scapat, ca printr-un miracol, de pareza care l-a chinuit in ultimele luni. Semn clar ca artista il vegheaza din ceruri. Barbatul se afla, acum, in perioada de recuperare si se simte mai bine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile.…

- În ultima vreme, tot mai multe lucruri încep sa iasa la iveala cu privire la moartea Denisei Raducu. Și, evident, se fac tot felul de speculații cu privire la boala de care a suferit și care, acum aproape patru luni, a rait-o din lumea celor vii. Mai exact, de ceva vreme,…

- Mai exact, de ceva vreme, tot circula in public informații ca, de fapt, Denisa nu ar fi avut cancer hepatic și ca problemele ei vin de mult mai multa vreme, de caxnd s-ar fi descoperit ca avea cancer ovarian care a metastazat, scrie spynews.ro. Iar acest lucru i-a revoltat pe cei din familia cantareței.…

- La patru luni de la moartea fulgeratoare a Denisei Raducu, au aparut noi detalii despre boala de care sufera artista. Se pare ca nu a fost vorba de aceeasi boala care a rapus-o si pe Ileana Ciuculete, asa cum se credea pana acum.Apropiatii manelistei au declarat de ce suferea, de fapt.

- Daca inainte de a afla ca sora ei suferea de boala care, de altfel, a și rapit-o din lumea celor vii, Adelina nici nu concepea sa mai faca un copil, lucrurile pare ca s-au schimbat, scrie spynews.ro. Și, mai mult decat atat, spun surse apropiate familiei vedetei care s-a stins din viața in urma cu…

- Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea „Piticului Colorado”. Saptamana viitoare se implineste un an de la moartea artistului de circ Cristian Serban, cunoscut in lumea artistica drept „Piticul Colorado”. Era cel mai cunoscut pitic din Romania si s-a stins din viata la doar 34 de ani, din…

- Fratele lui Andrei Leustean, vlogger-ul din Barlad care a murit la numai 29 de ani, a povestit de ce a murit fratele sau. Fratele mai mare al lui Andrei a povestit ca acesta a ajuns la un spital din Iasi dupa ce s-a simtit rau. Medicii au descoperit ca el avea o infectie puternica. „S-a imbolnavit brusc.…

- Sambata, cand a urcat pe Transfagarașan alaturi de un prieten, nimeni nu s-ar fi gandit ca face ultima ascensiune. Omul de afaceri Ion Enachescu, caruia prietenii ii spuneau Bebe sau „Norvegianul“, a fost rapus de un infarct miocardic, la doar 57 de ani. De profesie proiectant naval, argeseanul a practicat…

- Explozie in mina Uricani: Un barbat a murit, trei sunt grav raniti Un miner a murit iar trei au fost raniti, luni dimineata, in urma unui accident care a avut loc in mina Uricani. Primele informatii arata ca ortacii au fost victimele unei explozii. Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, luni,…

- A supravietuit Legiunii Straine, cea mai dura si mai cunoscuta forta militara din lume, unde doar unul din zece soldati ramane viu. A ocolit moartea care i-a suflat permanent in ceafa, in aer, pe apa, in munti sau in...